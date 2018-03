Expo animali a Pescara, l’evento sponsorizzato dal Comune violava il regolamento… del Comune

PESCARA. L’Expo degli animali che si è tenuto a Pescara a fine ottobre, grazie anche ad un contributo pubblico di 25 mila euro (Comune e Regione) ha violato l’articolo 12 del regolamento Benessere Animali… proprio del Comune.

A denunciarlo sono Gabriele Bettoschi, della Tutela Diritti Animali, Carmelita Bellini, del Dog Village e anche il Consigliere Comunale Massimiliano Di Pillo che già aveva segnalato alcune anomalie.



Insomma, l’evento, non solo era vietato ma anche sanzionabile.

L’articolo 12 descrive nei 4 commi il divieto su tutto il territorio comunale di esposizione e spettacolo o intrattenimento con o senza scopo di lucro con qualsiasi tipo di animale. E’ vietato anche qualsiasi forma di addestramento di animali, e di esposizione come richiamo del pubblico sia per esercizi commerciali che per mostre. L’ultimo comma addirittura dispone la sospensione immediata della manifestazione e la sanzione agli organizzatori.



Tutto ciò descrive una «situazione vergognosa di complicità politiche ed amministrative», come le definisce Di Pillo, che, secondo le Associazioni “Tutela Diritti Animali” e “Dog Village”, comporterebbero profili ancor più pesanti per disparità di trattamento delle stesse associazioni, e pagamento di quote che avrebbero privilegiato alcune a discapito di altre.



«Certo è – afferma Carmelita Bellini- che per le associazioni che si occupano di protezione animali, non ci sono mai soldi, mentre si trovano per il privato che organizza manifestazione dove gli animali sono considerati come merce».

«Spero che saranno presi provvedimenti disciplinari e saranno intraprese le più opportune azioni nei confronti dei dirigenti responsabili di questo brutto pasticcio amministrativo e mal utilizzo di soldi pubblici, da come è emerso dalla documentazione presentata dal Consigliere Massimiliano Di Pillo, non è stata verificata neanche l’inesistente copertura assicurativa», dichiara Gabriele Bettoschi.



«L’assurdo - prosegue Bettoschi – è che una manifestazione commerciale e pure vietata, ha trovato finanziamenti per ben 25.000€ (10.000€ Regione, 15.000€ Comune con la concessione dell’Aurum), la motivazione decisamente ridicola” “valorizzazione della riserva naturale regionale pineta dannunziana”».







LE ALTRE ANOMALIE

Nelle scorse settimane Di Pillo aveva segnalato altre innumerevoli inadempienze dell’amministrazione e della politica.



In una verifica fatta dal consigliere comunale il giorno precedente l’evento, erano emerse inadempienze che sembravano essere gravi e che Di Pillo portò all’attenzione della Commissione, chiedendo la presenza dei Dirigenti che avevano firmato lo stesso atto. Secondo il “regolamento di tutela del verde urbano” alla stessa delibera mancava una relazione che permettesse l’utilizzo degli spazi della riserva dannuziana e non era menzionata alcuna assicurazione che tutelasse l’ente da qualsiasi danno alla stessa riserva. La relazione mancante fu fatta e protocollata nella stessa mattinata da uno dei dirigenti responsabili del settore.

Il voto, non vincolante ma sfavorevole della commissione, non fermò di certo la macchina organizzativa e, con 15 giorni di disponibilità della struttura dell’Aurum valutati intorno a 15.000 euro, da considerarsi quale ulteriore contributo dell’ente perché non richiesti dal Comune agli organizzatori, completò una manifestazione con chiari intenti commerciali.



«Oltre la discutibilità delle condizioni di sicurezza di un unico luogo di entrata e di uscita, per una manifestazione che prevedeva 20.000 persone e soprattutto animali in condizioni di forte stress dovuto al gran numero di visitatori», chiude Di Pillo, «è evidente la violazione dell’art. 12. Le responsabilità di queste gravi inadempienze sono da attribuire, nella migliore delle ipotesi, all’incapacità o ignoranza di chi deve esercitare il proprio ruolo politico e amministrativo di lettura e analisi di una delibera. Nella peggiore delle ipotesi alla incidentale e freudiana “dimenticanza” di chi ha voluto deliberatamente violare le norme per favorire l’organizzazione dell’evento a quattro zampe».