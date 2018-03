Teodoro vs Sabatini, e il sindaco Alessandrini in aula dà una mano al M5s

PESCARA. Non solo la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Enrica Sabatini, non diffamò Gianni Teodoro usando una forma corretta e «continente», ma quello che ha denunciato era pure vero.

A certificarlo c’è ora anche il giudice civile del tribunale di Pescara, Gianluca Falco, che ieri ha respinto la domanda risarcitoria da 250 mila euro avanzata da Gianni Teodoro (col patrocinio dell’avvocato Dante Angiolelli).

La causa venne intentata tre anni e mezzo fa dopo le accuse mosse dai pentastellati contro la scelta del sindaco Marco Alessandrini di arruolare in giunta Veronica Teodoro, 19 anni, iscritta al primo anno di Giurisprudenza, alla sua prima esperienza politica.

In questo lasso di tempo non solo Sabatini ha dovuto aspettare pazientemente ma a Palazzo di città le cose sono cambiate.

Già, perché nel frattempo Veronica Teodoro è uscita dalla giunta ma è tornato nella squadra di Governo il papà, Gianni, proprio quello che aveva intentato la causa.

Teodoro senior, che dal 1990 ha ricoperto diversi ruoli politici ed istituzionali nelle amministrazioni del Comune e della Provincia di Pescara, un po’ al fianco del centrodestra, e un po’ a sostegno del centrosinistra, non aveva gradito le accuse di Sabatini mosse non solo in Consiglio ma anche su Facebook.

La consigliera, difesa dall’avvocato Andrea Colletti, tra le tante cose, aveva definito la nomina della figlia «scandalosa e immeritata» e secondo lei era da considerarsi l’effetto e la conseguenza di una «restituzione elettorale» che il «ricattabile» sindaco di Pescara, Marco Alessandrini (definito dalla Sabatini come uomo politico privo di «libertà….e di onestà intellettuale») era stato costretto a subire dalla «vecchia politica ricattatoria».





«TONO ASPRO E GRAFFIANTE MA LECITA CRITICA POLITICA»

Secondo il giudice Falco «emerge la continenza delle espressioni usate dalla Sabatini, nella sua veste politica, per criticare – sul piano politico – la intervenuta nomina di Veronica Teodoro ad assessore».

Il giudice spiega che quelle della consigliera del Movimento 5 Stelle sono state «certamente espressioni dal tono aspro e graffiante, ma le stesse – altrettanto certamente – sono risultate connotate da un contenuto esclusivamente politico, in quanto dirette alle scelte politiche e alle condotte pubbliche degli avversari, alla inadeguatezza politica della assessore appena nominato a ricoprire l’importante incarico istituzionale assegnatole, in un contesto dichiaratamente volto a stigmatizzare duramente (in conformità al programma politico del movimento politico di appartenenza della dichiarante) le logiche spartitorie tipiche di una certa politica, lesive della meritocrazia».





«ACCUSE FONDATE»

Ma il giudice sottolinea pure che le accuse «di illogicità, di mancanza di trasparenza della scelta politica di nominare come assessore la figlia di Teodoro, nonché quelle relative alla riconducibilità di detta nomina a logiche spartitorie post elettorali – lungi dal rilevarsi false – si sono dimostrate fondate».

A dare una ‘mano’ ai 5 Stelle nel processo è stato anche il sindaco Marco Alessandrini.

Nel corso della causa è infatti emerso che il nome di Veronica non fu fatto direttamente da suo padre («aveva indicato il nome di altre due figure maschili») ma, come specificato dal sindaco in aula davanti al giudice, gli fu fatto dalla Lista Civica di Teodoro.

Il sindaco, si legge nella sentenza, «ha significativamente aggiunto sul punto che né la lista civica di Teodoro, né le altre liste che avevano appoggiato la sua candidatura, “non subordinavano né condizionavano tale appoggio al riconoscimento di un posto in Giunta, essendo peraltro ciò implicito nell’ordine delle cose”. Tale testimonianza certifica che la nomina della Teodoro venne fatta senza alcuna comparazione meritocratica con altre figure, senza alcuna previa considerazione della effettiva corrispondenza ai requisiti di capacità, competenza e esperienza, richiesti e necessari per il buon governo della res publica, al profilo della Teodoro, bensì come “riconoscimento politico” dell’appoggio che la lista Teodoro aveva dato alla elezione del sindaco».

E questo, secondo il giudice, basta per ritenere «vero il nucleo del messaggio politico» diffuso da Sabatini sulla logica spartitoria, post elettorale, insensibile alla valorizzazione delle reali professionalità.

Ma certifica pure che - all’epoca delle dichiarazioni «fosse assolutamente verosimile (dalla prospettiva degli avversari politici)», scrive sempre il giudice, «che quella scelta (operata – come detto – senza alcuna trasparenza sui criteri seguiti e senza alcuna motivazione “ufficiale”) fosse maturata con la mediazione del padre della prescelta, in forza della sua influenza di ultraventennale uomo politico in ambito locale e di ispiratore, fondatore e presidente della Lista Teodoro».

La domanda di lite temerari a è stata respinta non ricorrendo -secondo il giudice- i presupposti minimi (dolo o colpa grave).

Teodoro è stato condannato a pagare 8.500mila euro.

Il M5s ha sempre parlato di atto intimidatorio volto a tacere o mitigare le proteste e l'azione critica del gruppo consiliare.

In questi casi -anche in presenza di vittoria- l'esperienza vissuta lascia comunque i suoi segni.

Alessandra Lotti



I LEGALI ANNUNCIANO RICORSO

«Rispettiamo la decisione del Tribunale ma non la condividiamo. Da un primo e sommario esame della sentenza che ha disatteso la richiesta risarcitoria proposta dal nostro assistito, emergono elementi di criticità tali da indurci a valutare la possibilità di proporre appello», annunciano i legali Dante Angiolelli e Fabio Di Paolo.

Secondo i legali le motivazioni della sentenza sono «in radicale conflitto con le risultanze istruttorie, dalle quali è invece emerso incontrovertibilmente come Gianni Teodoro mai abbia chiesto o preteso o imposto od estorto al sindaco Alessandrini la nomina della figlia Veronica, avendo anzi il nostro assistito subito una vera e propria imposizione dal sindaco e dal partito democratico, che, nonostante la ferma contrarietà di Gianni Teodoro e della lista civica (che suggerivano e proponevano per l’incarico nella giunta solo nomi di genere maschile), pretendevano che la lista civica indicasse esclusivamente un nome di genere femminile, pena, in difetto, l’esclusione dalla rappresentanza in seno alla giunta comunale».

«Questa verità storica e processuale è stata diversamente interpretata dall’organo giudicante», spiegano gli avvocati secondo cui la sentenza si sarebbe estesa a tal punto da «investire anche profili di apprezzamento sulle modalità e sulle scelte di opportunità che dovrebbero invero appartenere alla esclusiva valutazione della sfera politica».

I legali ricordano che per selezionare cariche politiche, come quella di componente la giunta comunale, «non è certamente necessario espletare un pubblico concorso o una pubblica selezione, ma sia invece sufficiente, come prevede il D. Lgs. 267/2000, il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali, unici requisiti che occorre possedere e che la signora Veronica Teodoro possedeva al momento della nomina, essendo, per noto principio costituzionale, tali cariche accessibili a tutti i cittadini, purchè in possesso dei requisiti di legge».

I legali sottolineano anche che il giudice ha respinto l’ipotesi intimidatoria: «l’iniziativa giudiziale proposta dal nostro assistito è stata ritenuta dal giudice pienamente legittima».