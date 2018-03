Famiglie sgomberate a Pescara, spese di trasloco a carico della Protezione Civile

PESCARA. Saranno a carico della Protezione Civile le spese sostenute dalle famiglie di Via Lago di Borgiano a Pescara che hanno dovuto dar luogo al trasloco per effetto della inagibilità delle relative abitazioni.

La richiesta di tale possibilità era stata effettuata dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, direttamente al Commissario Straordinario Vasco Errani ed oggi è pervenuta la comunicazione che rende applicabile, anche per le famiglie di Via Lago di Borgiano, l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 21 del 28 aprile 2017.

Con la nuova disposizione il Comune di Pescara provvederà direttamente al pagamento delle relative fatture intestate ai cittadini beneficiari, richiedendo poi il rimborso all’USR che provvederà al versamento sul conto di tesoreria comunale.



«Il Comune di Pescara porta avanti con impegno e continuità da mesi la questione del sostegno degli 82 nuclei familiari delle due palazzine Ater di via Lago di Borgiano, sgomberate per problemi di staticità lo scorso 4 luglio», spiega l’assessore Gianni Teodoro.

«Da allora l’Amministrazione ha fatto tutto il possibile per dare un tetto agli occupanti e si è fatto da tramite con la Regione e gli enti preposti perché avessero un percorso agevole per le assegnazioni provvisorie e, per quanti lo avessero richiesto, il Contributo di Autonoma Sistemazione. La notizia del riconoscimento dei rimborsi divulgata ieri dalla Regione conferma la bontà del percorso che sin dall’inizio l’Amministrazione comunale ha proposto e condiviso con tutti i soggetti referenti».



Diverse sono state le riunioni effettuate per ridurre al minimo le criticità che si sono manifestate sia per le spese e la logistica dei traslochi, che per la conclusione dei contratti di affitto per vederseli riconosciuti.

Riunioni a cui hanno preso parte il direttore del Comparto tecnico e il dirigente del Settore Politiche della Casa, nonché il Sunia, per fare in modo che il Comune facesse da garante nella solvibilità dei fitti per la durata del periodo di Cas.

«Una necessità, perché è indispensabile per noi assicurare un tetto a tutti coloro che si sono ritrovati senza e anche perché per molti mancavano proprio le garanzie a supporto dei contratti di affitto, intese come contratti di lavoro o proprietà», chiude Teodoro.