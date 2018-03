Asl L’Aquila, la denuncia dei sindacati: «violate norme sul personale»

SULMONA. La FP CGIL della Provincia dell'Aquila, torna a ribadire e quindi a richiedere con ogni urgenza la riapertura di un tavolo di confronto per le trattative sindacali con la Direzione della ASL.

Risale infatti al mese di giugno scorso l'ultimo incontro formale con l'Azienda e sono tante le risposte che il sindacato attende.

«I lavoratori», raccontano i segretari provinciali Francesco Marrelli, Anthony Pasqualone e Angela Ciccone, «con sano spirito di sacrificio e collaborazione è da tempo che si sono messi a disposizione per far fronte alle note e gravose carenze di personale, ma ai sacrifici chiesti ed imposti ai lavoratori non sono susseguiti i giusti riconoscimenti in termini giuridici, economici e contrattuali».

La carenza di personale ha fatto si che l'organizzazione del lavoro sia stata effettuata in violazione delle normative contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro con la conseguenza che il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sta elargendo sanzioni per il mancato rispetto della norma (il danno) e a questo si aggiunga la beffa, in quanto le sanzioni vengono “girate” ai Responsabili dei Servizi che soffrono della carenza di personale.





I RIPOSI

Dunque secondo il sindacato si continua ad assistere ad elaborazioni di turni che vengono predisposti senza la giusta previsione dei riposi settimanali previsti per legge, senza che vengano garantite le 11 ore di riposo tra un turno e l’altro nell’arco delle 24 ore, senza che si dia ai lavoratori la possibilità di usufruire delle ferie pregresse. A questo si aggiunge un eccessivo ricorso al lavoro straordinario quale strumento di attuazione dell’attività ordinaria e programmata, in carenza di contrattazione per costituire la banca ore e regolamentare contrattualmente l’orario di lavoro collettivo. «Si assiste infatti a continue variazioni unilaterali degli orari di lavoro del personale turnista», specifica il sindacato.

«Le condizioni di lavoro descritte tendono ad un peggioramento in termini di stress, con serie ripercussioni nei confronti dei lavoratori, ai quali la ASL ancora non corrisponde la giusta remunerazione per il lavoro svolto», continuano i segretari.

E gli esempi sono numerosi: ancora non vengono pagate, a distanza di un anno, le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale nei mesi di novembre e dicembre 2016, le competenze per la produttività collettiva, la liquidazione per le prestazioni di attività di screening.





LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Difficoltà anche nelle selezioni per le Progressioni economiche orizzontali (fasce) che sono ferme ormai dal 2015.

«Nulla è stato fatto per la valutazione della Produttività e del sistema premiante e, in una situazione di cronica carenza di personale, è il minimo che andrebbe fatto visti i sacrifici svolti per il mantenimento dei servizi essenziali», insiste il sindacato.

«Nulla è stato fatto per la Regolamentazione sulla mobilità interna del personale, per il conferimento degli incarichi di Coordinamento (cd Caposala e Capotecnici), per l'adeguamento del valore dei Buoni pasto/mensa e per l'istituzione delle mense aziendali, nessun confronto per il monitoraggio delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale, ed ancora Nulla è stato fatto in merito alla rilevazione del personale sanitario “fuori posto”».

Nessuna verifica della spesa per le indennità accessorie non liquidate al personale a cui è stato richiesto e disposto di effettuare turni aggiuntivi.

Tutte le questioni sono già state oggetto di discussione in sede Prefettizia nel corso delle procedure di conciliazione e raffreddamento dello stato di agitazione e, a tal proposito, la Direzione della Asl aveva assunto l'impegno per la convocazione di un tavolo in tempi brevi.

«A distanza di ulteriori due mesi», continua la Fp Cgil, «ancora nulla è stato fatto ed è per tali motivi che ci stiamo adoperando insieme ai nostri legali per le rivendicare nelle sedi preposte il diritto alla giusta e dovuta retribuzione dei lavoratori per il lavoro svolto che, da parte della ASL, ancora non viene remunerato».