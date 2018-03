Bonifica Bussi,  Toto Holding perde un secondo ricorso al Tar

ABRUZZO. Il Tar del Lazio ha bocciato un secondo ricorso sulla gara di appalto per la bonifica delle discariche 2A e 2B nel Sito nazionale per le Bonifiche di Bussi.

I giudici non sono entrati nel merito dei motivi del ricorso giudicandolo irricevibile per tardività nella sua promozione rispetto ai termini di legge.

Si legge nella sentenza «sulla base dei principi già enunciati nella sentenza n. 3700 del 2017 e, comunque, tenuto conto dei rilievi in essa formulati, la presente impugnativa non può che essere riconosciuta - al pari della precedente - come tardivamente proposta e, dunque, deve essere dichiarata irricevibile».

Si tratta della seconda bocciatura in quanto un primo ricorso era stato anch'esso ritenuto tardivo.





La società contestava il fatto che la gestione commissariale fosse cessata tecnicamente nel 2012 ma nonostante questo l’ex commissario avesse bandita una gara.

In pratica secondo quanto sostenuto dalla Toto Holding dopo il 2012 Goio avrebbe potuto solo portare a termine le azioni già avviate e non cominciarne di nuove, come avviare l’appalto da 45mln di euro.

Ma Toto aveva anche impugnato il diniego del Ministero alla proposta presentata il 12 luglio 2016 per la realizzazione, nel sito industriale di Bussi, di un impianto industriale di ultimissima generazione per la produzione di cemento.

Si contestava anche il fatto che gli enti avessero dato l’ok per mettere a bando una bonifica parziale del sito accollandosi il rischio di spendere risorse pubbliche (45 mln di euro) dopo aver scartato (ma senza fornire motivazioni scritte) una proposta privata che dunque avrebbe potuto far risparmiare fondi pubblico e raggiungere comunque un obiettivo di interesse pubblico.

Ora rimane pendente davanti al Consiglio di Stato il ricorso sul primo provvedimento negativo del TAR Lazio.