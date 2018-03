Malati oncologici e pagamento esami: per la Asl di Pescara è tutto corretto

PESCARA. Giornata di frenetica agitazione ieri alla Asl di Pescara dopo la denuncia via social della consigliera di Spoltore, Marina Febo, che ha avuto l’ ‘ardire’ di chiedersi come facesse le persone meno abbienti a pagarsi cure oncologiche. La domanda è scaturita dal fatto che al Cup è stata messa davanti ad una “alternativa” per un esame diagnostico a sei mesi gratis o a pagamento a tre giorni (con codice 048 relativo a neoplasie).

La Asl di Pescara si è subito attivata: la priorità è stata quella di capire chi avesse detto a Febo che molti malati oncologici «vanno via piangendo perchè non possono pagare le cure» intramoenia e non possono aspettare mesi per i controlli.

Superato questo approccio, la Asl ha cercato di fare chiarezza e di capire bene se e cosa sia andato storto.

Risultato dopo «un’attenta istruttoria interna» spiega la responsabile dell’Urp Maria Assunta Ceccagnoli che ha condotto l’indagine: tutto regolare, nessun problema, così doveva essere fatto.

In una nota la Asl scrive tra le altre cose: «alla signora veniva offerta una prestazione, da lei ritenuta, con tempo di attesa eccessivo» riferendosi ai sei mesi di attesa per un esame diagnostico preciso e mirato alla specifica patologia.

Nella ricetta i riferimenti a precisi trascorsi di cura con interventi anche invasivi c’erano tutti per cui il trascorso medico della paziente non si può dire che fosse “oscuro”.

La Asl poi specifica che sulla ricetta non figurava alcuno dei codici di priorità (entro 72 ore per le Urgenze -U-; entro 10 giorni per le Urgenze cosiddette Brevi -B-; 30/ 60 giorni per le Differibili -D-; 180 giorni per Programmate -P-.

Dunque l’attesa a sei mesi sarebbe formalmente corretta.





«Le prestazioni necessarie, durante un percorso oncologico», spiega la Asl di Pescara, «sono gestite e programmate dall’oncologo stesso , con un sistema di prenotazioni a parte, specifico (Cup di 2° livello ). L’esame in questione non ha nulla a che vedere su “come reagisce la massa tumorale dopo i cicli di chemioterapia” e l’attesa nell’esecuzione “non condanna a morte“ alcuna persona. Non vogliamo dire altro per il rispetto della privacy della signora, ma assicuriamo che la prestazione non ha attinenza diretta con la malattia della stessa. Su quanto espresso siamo disponibili a qualsiasi confronto, purché sollevati dalla sig.ra M.F. dagli obblighi conseguenti dalla normativa della Privacy».

Cosa si intenda per «attinenza diretta con la malattia» non è ben specificato ma detta così sembrerebbe che un paziente con tumore al fegato volesse avere la precedenza e non pagare nulla per una visita oculistica.

Ma le cose sono un tantino diverse ed il codice 048 lo conferma a meno che la Asl non voglia dire che il medico abbia sbagliato ad inserire quel codice.





«La signora si è rivolta allo sportello della Libera Professione i cui tempi sono notoriamente più brevi, visto che poche persone vi ricorrono, a differenza di quante ricorrono all’attività istituzionale. Va sottolineato che per la libera professione non valgono le esenzioni (!) , previste , invece per l’attività istituzionale».

La freddezza burocratica e la eccessiva distanza di sicuro questa volta fanno scivolare la Asl su una fastidiosa buccia di banana in quanto la dinamica è stata preventivamente e «scrupolosamente» accertata dall’Urp della Asl e, dunque, non corrisponde alla realtà “la piena libertà” di rivolgersi alla libera professione.





Come spiegato da PrimaDaNoi.it al Cup sono stati lapidari: «visita il 27 aprile 2018», alla richiesta di controllare qualcosa di più ravvicinato per i motivi nuovamente esposti l’unica alternativa è stata «martedì ma a pagamento».

Ecco allora che ogni punto esclamativo, oltre che essere fuori luogo, è persino l’ennesimo cazzotto nello stomaco.

Forse bisognerebbe anche informare un pò meglio i pazienti che -da quanto è stato riferito- vanno via piangendo perchè impossibilitati a pagare le cure, che possono anche rivolgersi alle cliniche private convenzionate dove pure i tempi sono spesso più brevi ed l’esenzione rimane valida.

Il Cup dell’ospedale però non può invadere il campo delle prenotazioni dei privati per cui le cose rimangono distinte e separate e a quanto pare non adeguatamente comunicate.

Di sicuro è colpa di chi non sa e chi doveva informarsi meglio ma pure la Asl potrebbe comunicare meglio con l’utenza e iniziare a farsi esami di coscienza seri sullo stato del servizio sanitario pubblico non «denigrato» da PrimaDaNoi.it ma semplicemente descritto per come è: lacunoso.





Certo la legge non prescrive come obbligatori nè l’umanità degli operatori nè la loro sensibilità ma se c’è stato davvero un problema di comunicazione questa rimane una cosa molto grave.

Il problema ovviamente non si pone per la Asl alla quale «nessuno ha mai segnalato persone piangenti».





Eppure non è la prima volta che la Asl riceve segnalazioni molto pesanti che riguardano altre gravi rimostranze circa l’operato di medici e infermieri ma l’atteggiamento utilizzato è sempre lo stesso: organizzare ed elaborare una buona risposta sempre rassicurante sul proprio operato mentre i fatti rimangono di difficile comprensione o digeribilità per i pazienti.

Storia chiusa?

In conclusione tutti i malati oncologici hanno diritto a cure gratis nelle strutture pubbliche ed in quelle private convenzionate ma non se si fanno visitare in regime di intramoenia cioè all’ospedale da un medico dell’ospedale e pagando al Cup (soldi che poi finiscono anche in parte alla Asl ospitante…)

I pazienti devono controllare anche che i codici di priorità siano inseriti e nel caso di neoplasie l’oncologo si rivolga al cup di secondo livello.



FEBO: «ESTERREFATTA PER LE RISPOSTE E L’ELUSIONE SUI VERI PROBLEMI»

«Sono rimasta esterrefatta», scrive oggi su Fb Marina Febo, «non credevo che un Responsabile della Sanità Pubblica potesse arrivare al punto di fare simili affermazioni e valutazioni su un paziente, la sua malattia e l'esame diagnostico per giustificare un disservizio noto e lamentato in maniera diffusa. Spiace rilevare che chi avrebbe il compito di difendere i pazienti e salvaguardarne i diritti si prodighi solo a difendere se stesso e un sistema del quale io ho evidenziato delle mancanze, soprattutto a discapito dei più disagiati. Per la Responsabile il problema non sono le liste di attesa, le differenze tra intra moenia e regime istituzionale, il dover pagare prestazioni che sarebbero gratuite, l'Urp chiuso di sabato. Non ci sono mai state segnalazioni di pazienti che vanno via piangendo... insomma tutto funziona alla perfezione. Il problema è la signora Febo e il suo caso sul quale la Responsabile addirittura si dichiara pronta a qualsiasi confronto... se io rinunciassi alla mia privacy! Da non crederci... lei che dovrebbe tutelare la mia privacy mi chiede di rinunciarvi. Ma non dovrebbe essere pronta, piuttosto, a parlare dei problemi della Sanità Pubblica e dei disservizi invece che dei dati sensibili di un paziente oncologico?»

Contestate anche le affermazioni sulla soggettività del giudizio del lungo tempo di attesa a sei mesi e che l’esame non fosse attinente alla malattia come da codice.







«Preciso a chiare lettere», aggiunge Febo, «che l'esame richiesto dal mio Oncologo è assolutamente attinente alla malattia e al codice 048... Non comprendo a quali dati si riferisca e soprattutto chi l'abbia autorizzata a fare valutazioni su aspetti relativi alla mia patologia che lei non dovrebbe neppure conoscere. Ma questo sarà approfondito altrove. Ad onor del vero, non posso attendere 6 mesi per questo esame. Non avevo una prescrizione con urgenza perché il tipo di esame non può essere prenotato barrando la relativa casella - come la Responsabile sa bene - ma aveva a chiare lettere scritta sopra la motivazione e il codice 048. È più facile provare a delegittimare chi dà fastidio e solleva problematiche scomode che riconoscerle e provare ad affrontarle. Mi rattrista che questo comportamento provenga da una donna a discapito di un'altra donna piu giovane e con patologia oncologica. Intanto, cosa più importante, il problema che ha generato questo dibattito resta al suo posto: un paziente oncologico, codice di esenzione 048, pagando 70 euro, riceverà in 3 giorni, anziché 6 mesi, dallo stesso macchinario, nello stesso ospedale, dallo stesso medico, la stessa prestazione a cui avrebbe diritto gratuitamente. Ad maiora».