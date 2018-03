Neurochirurgia L'Aquila perde il luminare Renato Galzio: si trasferisce a Pavia

L’AQUILA. Il professore Renato Galzio, dopo aver vinto un concorso, il primo novembre scorso ha lasciato l'incarico di direttore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di L'Aquila e si è trasferito all'Università di Pavia.

La responsabilità dell'unità operativa complessa di neurochirurgia del San Salvatore è stata affidata temporaneamente ad Alessandro Ricci.

Negli anni scorsi Galzio aveva presentato le dimissioni, poi ritirate per la vicenda del reparto di Neurochirurgia di Avezzano. Dopo le sue eclatanti proteste, nel piano aziendale della Asl nella città marsicana è stato previsto un servizio di Neurochirurgia, anche se non un vero e proprio reparto.

Di certo oggi la città perde un luminare: nella sua carriera ha eseguito oltre 7.000 interventi neurochirurgici ed è stato pioniere dei corsi di dissezione anatomica in Italia (17 corsi di microneurochirurgia e 8 corsi di chirurgia spinale cervicale), grazie ai quali 230 giovani neurochirurghi hanno affinato le proprie capacità; ha inoltre disegnato e brevettato per la Karl Storz, la più importante azienda mondiale del settore, una serie di endoscopi venduti da anni in tutto il mondo.





«ACCETTATO A MALINCUORE LA DECISIONE»

«Abbiamo accettato a malincuore la decisione del prof. Galzio», dichiara il manager della Asl Rinaldo Tordera, «di voler lasciare l'Aquila per concludere la sua prestigiosa carriera altrove».

«Galzio, in virtu' della sua indiscutibile professionalita', lascera' un'impronta indelebile sull'ospedale San Salvatore perche' ha portato il reparto di neurochirurgia a livelli mai raggiunti, consentendogli di acquisire una grande reputazione non solo in Abruzzo ma anche in Italia, come testimonia il richiamo esercitato anche sugli utenti delle regioni del Nord».

«Il professor Galzio, al di la' delle eccelse doti professionali», aggiunge Tordera, «ha avuto il grande merito di adoperarsi nel formare collaboratori che fossero in grado, un giorno, di raccogliere la sua impegnativa eredita'. Grazie a questo lavoro di insegnamento, che ha permesso alla sua squadra di neurochirurghi di crescere negli anni e assimilare al meglio le tecniche della disciplina, oggi noi disponiamo di professionisti all'altezza in grado di raccogliere il testimone del professore. E' fondamentale, infatti, che l'ospedale di L'Aquila possa contare su un prezioso capitale professionale, costituito dall'attuale reparto di neurochirurgia, a cui attingere per continuare a dare un servizio di grande qualita' non solo all'Aquila ma anche in Abruzzo. Avremmo preferito che il prof. Galzio concludesse la sua luminosa carriera nel nostro ospedale», conclude Tordera, «ma prendiamo atto e rispettiamo la sua volonta'»





I NUMERI

Ogni anno il reparto di neurochirurgia del San Salvatore esegue oltre 500 interventi di chirurgia cranica, di cui il 35% su pazienti provenienti da altre regioni (non pochi del Nord). Uno dei punti di forza del reparto aquilano è il trattamento di patologie vascolari (aneurismi e malformazioni artero-venose intracraniche) e di tumori complessi. La neurochirurgia del San Salvatore è l’unica in Abruzzo per il trattamento dei ‘conflitti’ neurovascolari, la cui patologia più importante è la nevralgia del nervo trigemino.