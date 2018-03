Concorso Sasi, 2.300 candidati ma c'è rischio annullamento

LANCIANO. I sindaci di Gamberale, Villalfonsina, Borrello, Pennadomo, San Salvo, Orsogna, Paglieta, Villa Santa Maria chiedono l’annullamento del concorso della Sasi per 67 posti a tempo indeterminato.

Sono 2.300 i candidati che hanno presentato domanda di ammissione al bando ma non mancano le polemiche e pure il Difensore Civico, Fabrizio Di Carlo, ha chiesto alla Corte dei Conti di fare chiarezza e alla società Sasi una serie di documenti.

Tra le altre cose si chiede di sapere se nell’ultimo bilancio approvato esistano debiti e perdite quanto le voci ‘gestione’, ‘personale’ e ‘investimenti per miglioramento idrico’ incidano percentualmente sui costi.

Di Carlo si è mosso a seguito della denuncia del consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che subito dopo la pubblicazione del baando aveva chiesto di fermare tutto in quanto la selezione sarebbe illegittima ed in contrasto con la legge Madia.

Febbo ha anche richiamato le pronunce della Corte dei Conti di Abruzzo e Puglia, con le quali è stato affermato che il blocco delle assunzioni fino al 30 giugno 2018 è operativo ed assoluto.

Tra i dubbi avanzati dall’esponente forzista anche i requisiti inseriti nel bando, come il possesso della patente B tranne per la figura relativa all’addetto allo Sportello Online. Dubbi anche sulle tre figure amministrative dove si richiede tra i requisiti il diploma secondaria superiore ma costituisce titolo preferenziale la Laurea in Economia e Commercio, Laurea in Servizi Giuridici e Laurea in Giurisprudenza.





Secondo i primi cittadini che nelle ultime ore hanno chiesto lo stop a Basterebbe, le diverse lacune che il bando pubblico presenta espongono la società ad una serie di ricorsi che creeranno problemi ai cittadini.

I sindaci ritengono anche che alcuni requisiti sembrano «eccessivamente costruiti».

Domani intanto è prevista una riunione con il presidente Basterebbe.

Nessuno dei sindaci che ha avanzato la richiesta di stop parteciperà all’incontro: «gli argomenti all’ordine del giorno», spiegano, «non possono essere esaminati in una riunione e non siamo disposti ad ascoltare qualche probabile ‘parere legale’ in cui alla fine si dice che la procedura adottata è corretta».