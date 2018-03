Fla Pescara, «stop ai 40 mila euro». La giunta ‘gonfia’ i numeri e l’assessore porta il suo libro

PESCARA. Questa mattina il capogruppo di Forza Italia, Marcello Antonelli, presenterà una diffida formale per chiedere la revoca immediata della delibera con la quale sono stati assicurati 40mila e 400 euro per lo svolgimento del Festival delle Letterature dell’Adriatico.

Dopo la pubblicazione della delibera, infatti, il consigliere di centrodestra ha continuato gli accertamenti e scoperto che la concessione del tesoretto poggia su un falso presupposto, ossia la gratuità degli eventi proposti: «è una cosa non corrispondente al vero».

«Abbiamo riletto l’atto», spiega meglio Antonelli, «anche per capire come abbia potuto il sindaco Alessandrini commettere uno scivolone tanto clamoroso».

L’evento, secondo i promotori, conterà 25 mila presenze (40% in più rispetto all’anno scorso), in pratica appena 5mila presenze ipotizzate in più rispetto all’expo dei cani costato al comune almeno 15mila euro.

Il Fla invece avrebbe un costo totale di 100mila euro (40 mila dei quali del Comune di Pescara).

LA GIUNTA POMPA

Si sottolinea anche la presenza di importanti personalità, «come il presidente del Senato Pietro Grasso che aprirà la manifestazione».

Leggendo la delibera emerge che la giunta ha giustificato la propria super-partecipazione economica con il pretesto della ‘gratuità degli eventi proposti’: si legge infatti a pagina 4 del deliberato che «le attività proposte saranno svolte in favore della cittadinanza e, pertanto, si configurano, secondo il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’Ente; l’iniziativa prevede l’ingresso gratuito, e ciò consentirà alle componenti sociali interessate di fruire della cultura e dei laboratori nelle loro varie espressioni».

In sostanza, siccome il privato offre l’ingresso gratis agli eventi, permettendo la partecipazione di tutte le classi sociali, anche le meno abbienti, sarebbe giusto che il Comune desse un contributo economico.

A pagina 3 del deliberato, elencando le iniziative previste, ancora si legge che «l’evento, giunto alla XV edizione, si sviluppa nel 2017 con quattro giorni di dibattiti, eventi, presentazioni, readings, concerti, mostre e spettacoli, nella loro quasi totalità tutti a ingresso gratuito in 13 diverse location».

IL FESTIVAL DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ma quello che emerge dal sito internet ufficiale è anche la presenza di un Full Pass: cos’è? Uno speciale biglietto, da 30 euro, che darà diritto ai gadget del FLA, come la borsa di pezza, la matita e il taccuino, darà diritto ad avere posti riservati nelle prime file per gli ‘eventi a pagamento’, a partecipare alla festa de Il Post, giornale diretto da Luca Sofri, direttore artistico dell’evento, e di partecipare ai ‘laboratori di scrittura della scuola Holden’.

«E qui la situazione si fa anche più divertente», analizza Antonelli, «andando sui singoli link dei laboratori di scrittura, si legge all’inizio che ‘l’ingresso alle lezioni è gratuito’, pur dando priorità ai possessori della Fullpass; basta scendere di due righe e si legge invece che ‘l’iscrizione ai corsi della scuola Holden è riservata agli acquirenti del fullpass’, una contraddizione clamorosa».

FULLPASS PASSPARTOUT

Insomma praticamente il Fullpass è un passpartout: «è fondamentale per garantirsi l’accesso agli eventi di maggior richiamo», analizza ancora Antonelli, «con i nomi che ‘contano’ come la Dj La Pina, intervistata al Teatro Circus dalla giornalista Daria Bignardi, moglie, peraltro, del Direttore artistico Luca Sofri; o come l’appuntamento con lo showman e scrittore Fabio Volo».

IL TRIPLO CONFLITTO DELL’ASSESSORE DI IACOVO

Tra i vari eventi spicca anche l’incontro letterario con lo stesso assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo che presenterà venerdì un suo libro, e nel curriculum inserito sul sito del FLA si è presentato come colui che ‘nel 2001 ha fondato il Festival delle Letterature dell’Adriatico’, ossia il FLA stesso, al quale oggi, come assessore alla cultura vorrebbe consentire di dare 40mila 400 euro pubblici e lui stesso ha approvato in giunta la delibera.

«Forse, sempre per questione di opportunità e di immagine, non avrebbe dovuto neanche partecipare alla seduta di giunta», sottolinea Antonelli.

IL FALSO PRESUPPOSTO

«Comunque – ha proseguito il Capogruppo Antonelli -, è più che evidente che la delibera poggia su un falso presupposto, la gratuità degli eventi e allora presenterò al sindaco e all’intera compagine di governo, uffici compresi, una diffida per chiedere la revoca in autotutela della delibera numero 706. In alternativa la giunta ha una sola possibilità: imporre all’Associazione organizzatrice la totale gratuità degli eventi cancellando subito il fullpass e rimborsando con effetto immediato chi eventualmente avesse già acquistato l’abbonamento, il tutto da certificare attraverso un’integrazione della prima delibera. In caso contrario, è più che evidente che tale provvedimento finirà presso gli Organi che si occupano di controllare l’utilizzo delle risorse pubbliche ipotizzando, senza difficoltà, il danno erariale».

LE INCONGRUENZE TRA LA RELAZIONE TECNICA E LA DELIBERA

Guardando i documenti ufficiali salta poi all’occhio un’altra anomalia, ovvero alcuni numeri ‘gonfiati’ nella delibera di giunta approvata rispetto alla relazione tecnica firmata dal dirigente Fabio Zuccarini e l’incaricato Paola Chiaretti.

Nella relazione, ad esempio, si stima che le presenze saranno 20 mila ma queste diventano 25 mila nella delibera di giunta. E poi ancora i 60 volontari salgono stranamente ad 80, le 13 location diventano 16, i 60 volontari diventano 80, i 6 responsabili del Social Media Team diventano 12. Gonfiate anche le ore di programmazione che secondo la relazione del dirigente sono 200 ma nella delibera di giunta diventano 300 (pur restando invariati i 200 ospiti e i 150 incontri)

TUTTI I BENEFICI ULTERIORI

Oltre alla concessione del contributo di 40 mila euro il Festival potrà usufruire, gratuitamente, grazie alla gentilezza del Comune, dell’Urban box in piazza della rinascita dall’8 al 13 novembre, dell’area esterna ed interna del mercato coperto di piazza Muzii con la possibilità di mettere anche uno striscione pubblicitario dall’1 al 15 novembre, occupazione del suolo pubblico per i totem promozionali interamente gratuita in vie di pregio come piazza Muzii, corso Umberto, via Nicola Fabrizi, piazza Primo Maggio e piazza Unione; utilizzo gratis del Museo Vittoria Colonna e del Circolo Aternino; occupazione gratis di tutta piazza Salotto dal 9 al 13 novembre con concessione gratuita del palco, concedendo anche la possibilità di somministrare alimenti e bevande al privato che probabilmente farà pagare i clienti; occupazione gratuita di parcheggi che gli verranno riservati; affissione di manifesti gratis.