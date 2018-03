Liste d’attesa troppo lunghe ed «i malati oncologici, senza soldi, vanno via piangendo»

PESCARA. Quasi sei mesi di attesa per una visita di controllo necessaria e “vitale” per un malato oncologico: questo il responso del servizio pubblico.

Ma se paghi, la magia è quasi un miracolo e il tempo -che spesso è denaro in questo caso può essere la salvezza- si riduce a tre giorni.

E’ il denaro bellezza; miracoli che solo il denaro riesce a fare.

In verità nessuna novità visto che purtroppo il vero cancro della sanità pubblica sono le lunghe liste di attesa che non si vogliono accorciare e non si riesce a garantire così il diritto costituzionale, calpestato tranquillamente come tanti altri.

Ci sarebbero mille modi per ottimizzare, per garantire cure e controlli se davvero l’interesse pubblico e la salute fossero le priorità. Da sempre è così ma non vuol dire che vada bene, anzi proprio oggi in Abruzzo dopo la stagione dei tagli matti e disperatissimi si avverte ancora di più l’assenza e l’inefficienza del servizio sanitario pubblico.

L’ennesima storia la racconta Marina Febo, consigliere di minoranza a Spoltore che suo malgrado sta approfondendo sulla sua pelle il grado di affidabilità della sanità pubblica.

Così sabato scorso al Cup di Pescara le hanno detto che per un esame diagnostico per controllare come il suo corpo sta rispondendo alle cure doveva attendere il 27 aprile 2018 ma con il codice 048 non paga nulla.

Una follia per chi deve sapere oggi come reagisce la massa tumorale dopo i cicli di chemio.

Ma c’è una alternativa: pagando si ottiene il controllo martedì, cioè dopo tre giorni: costo 70 euro.

In apparenza sembra esserci una scelta, nella realtà crudele no.

Marina Febo, però, vuole parlare con un responsabile per far presente l’assurdità di una attesa che equivale ad una condanna a morte per chi ha già in sorte di doversi difendere da un tumore e magari non ha soldi.

E’ sabato non c’è nessuno, nè l’Urp e nemmeno il manager Armando Mancini.

A dover raccogliere le lamentele, come sempre accade, sono i semplici operatori di sportello che sono pure quelli che non hanno responsabilità nello sfacelo.

LACRIME E RABBIA

«Chiedo, quindi, come fanno le persone che devono controllarsi velocemente, ma non possono pagare», scrive Febo sulla sua pagina Facebook, « mi viene risposto che ne vedono molte andare via piangendo... Decido, allora, di recarmi presso la Direzione Sanitaria. Non per me, ma per tutti coloro che non possono pagare e se ne vanno via piangendo e per i miei amici che ho perso in questo ultimo anno e mezzo che non ci sono più e che hanno subito situazioni di malasanità a cui in parte ho assistito di persona.



Il Direttore Mancini non c’è, mi riceve un medico, molto gentile, che raccoglie la mia lamentela e in evidente imbarazzo si rende disponibile a verificare di persona se esiste una soluzione, ma ripeto nuovamente di non accettare alcuna altra soluzione se non quella offertami già dallo sportello, ovvero pagare e fare l’esame intra moenia fra 3 giorni, la mia lamentela non ha un fine personale.



Chiedo solamente di sapere perché le liste sono così lunghe e se queste sono legittime e compatibili con il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Non ci vuole una laurea in medicina per capire che far aspettare così tanto pazienti con problematiche serie equivale a condannarli a morte. Il medico, con tanta pazienza, inizia a spiegarmi i complessi meccanismi della macchina sanitaria, ma poco dopo decido di congedarmi e non togliere altro tempo al suo importante lavoro vedendolo invaso di telefonate di lamentele da molti reparti e da altri pazienti…»

Indignata Febo chiede spiegazioni pubblicamente al manager Mancini sulle liste d’attesa e sul trattamento riservato a lei e a tutti gli altri.

«Chiedo non per me - che ho la fortuna di continuare a pagare - ma per tutti coloro che non possono farlo e se ne vanno piangendo, magari rinunciando a curarsi, e per tutti quelli che non ci sono più e che hanno perso la vita per situazioni di malasanità, sperando non accada mai più a nessuno, neppure a coloro che sono responsabili di questa vergogna».

Mancini (e altri due manager della Asl) in questi giorni ha grane ben maggiori che riguardano i debiti accumulati e schizzati in un solo anno di gestione post commissariale.

Una grana ancora maggiore se si considera che il rosso che viaggia verso i 100mln di euro per la spesa sanitaria non è nemmeno servito a migliorare il servizio.

L’ESENZIONE 048

Eppure lo Stato non è così spietato come sembra: l’esenzione 048 dà diritto a ricevere gratuitamente, presso strutture pubbliche o convenzionate, tutte le prestazioni sanitarie legate alla propria malattia oncologica.

Quanta umanità di Stato -grazie a Dio- per chi ha il peso più grande che gli sia mai capitato da sbrogliare: un cancro.

Ora, però, è curioso che sia il pubblico sia il privato convenzionato non fanno pagare nulla per il codice 048 ma se utilizzi l’intramoenia (cioè la struttura pubblica, i mezzi pubblici, lo stesso medico) devi pagare 70 euro.

Stato schizofrenico?

Curioso come nella prenotazione della Asl di Pescara (quella a pagamento) per l’intramoenia il codice 048 sia magicamente sparito.

Magari fosse sparito anche il cancro….