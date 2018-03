Trasferimento Provolo: D’Alfonso dispiaciuto, familiari vittime Rigopiano no

PESCARA. La notizia della partenza, a breve, del prefetto di Pescara, Francesco Provolo, ha prodotto diverse reazioni.

Da un lato il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, non ha nascosto il suo dispiacere mentre i parenti delle vittime di Rigopiano hanno ammesso di non esserne particolarmente colpiti.

La notizia del trasferimento è arrivata praticamente in contemporanea con quella della segnalazione alla procura, proprio da parte di Provolo, del blitz di Giampaolo Matrone in Prefettura.

Matrone è uno dei superstiti del crollo dell’hotel Rigopiano e nei giorni scorsi si è presentato nell’ufficio della funzionaria che non credette al primo allarme lanciato dal professor Quintino Marcella.

Secondo Provolo quel blitz sarebbe stato inaccettabile e avrebbe ingenerato un senso di disagio tra i dipendenti. Il suo trasferimento è legato alle vicende di Rigopiano? Nessuno lo sa.

Provolo andrà a svolgere le funzioni di Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo presso lo stesso Dipartimento, come deliberato dal Consiglio dei Ministri di ieri.

A Pescara arriverà invece Gerardina Basilicata, che ha svolto l'incarico di Direttore centrale per gli Affari Generali presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.



«NON È STATO PREFETTO ORNAMENTALE»

«Conosco la normalità con la quale avvengono questi avvicendamenti», ha commentato il governatore D’Alfonso sul trasferimento di Provolo, «e non ho elementi per stabilire se ci siano collegamenti con la vicenda di Rigopiano, ma umanamente mi dispiace e mi auguro che il nuovo prefetto mostri la stessa capacità di collaborare con le istituzioni. Ho conosciuto dei 'prefetti d'arredamento', che si occupavano quasi esclusivamente di aggiustarsi il nodo della cravatta allo specchio - ha proseguito D'Alfonso - e posso dire che Provolo non è stato un prefetto ornamentale. Ho già appuntato il suo numero di telefono poiché ho intenzione di chiedergli di aiutarci a spostare la sede dei Vigili del fuoco di Pescara»



«SPERIAMO PROSSIMO INTERLOCUTORE PIU’ DISPONIBILE»

«Nessuno dei miei assistiti si duole del trasferimento», ha detto invece l’avvocato Romolo Reboa, che insieme ai legali Roberta Verginelli, Maurizio Sangermano e Gabriele Germano, assiste il superstite Giampaolo Matrone e i familiari di Valentina Cicioni, Marco Tanda e Jessica Tinari, tre delle 29 vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano.

«Speriamo - ha proseguito Reboa interpellato telefonicamente - che il prossimo interlocutore sia più disponibile e più gradito ai miei assistiti».

L'avvocato ha concluso osservando che, «se per caso domani dovessimo scoprire che alla base del trasferimento ci sono ragioni di opportunità, ne prenderemmo atto».