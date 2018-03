Pescara, 40 mila euro dal Comune al Festival (privato) della letteratura. Fi: «pazzesco»

PESCARA. Forza Italia contesta il contributo di 40.400 euro del Comune di Pescara in favore del FLA – Festival delle Letterature dell’Adriatico.

Una bella cifra, insomma, e ben 24.400 sono destinati al giornalista Luca Sofri per la direzione artistica di 4 giorni di un evento che non è organizzato dal Comune, ma da un’Associazione privata.

«Sostanzialmente gli riconosceremo un compenso pari a 6mila euro al giorno», denuncia il capogruppo Marcello Antonelli.

La delibera di giunta per il riconoscimento del tesoretto è appena stata approvata in giunta, ma il centrodestra ha intenzione di riaprire il ‘caso’ chiedendo la convocazione di una seduta straordinaria della Commissione Controllo e Garanzia per fermare quella che viene definita una «follia amministrativa perpetrata con i soldi dei pescaresi».

Nel frattempo Forza Italia lanci un appello al giornalista Sofri: «consapevoli della sua spiccata sensibilità nei confronti delle problematiche sociali che riguardano il Paese e, ovviamente, Pescara, lo invitiamo a rinunciare al proprio compenso e a chiedere formalmente al sindaco Alessandrini di devolvere i suoi 24mila euro a un obiettivo sociale sul territorio».

La delibera di corresponsione dell’abnorme contributo per un Comune in predissesto come quello di Pescara porta la data del 31 ottobre ed è stata pubblicata solo oggi, a sei giorni dall’inizio dell’evento, non si capisce perché.

«Comprendiamo l’imbarazzo di un sindaco che salassa i cittadini con le tasse e con il pretesto del predissesto e poi spende i soldi incassati per festival privati», dice Antonelli che non vuole mettere in discussione l’eventuale valenza artistica dell’iniziativa.

«Parliamo però di un evento privato, organizzato non dal Comune, ma da un’Associazione culturale privata che chiede all’assessorato alla Cultura un contributo che non può essere pari a 40mila 400 euro, chiaramente una cifra spropositata. Ancora più sconcertanti le cifre riportate nella delibera: in sostanza l’Associazione culturale titolare dell’evento ha chiesto ben 24.400 euro solo come compenso del direttore artistico del suo festival, il dottor Luca Sofri, un giornalista sicuramente di rilievo, ma francamente non si comprende perché la spesa per la sua direzione artistica, scelta dal privato, 6mila euro al giorno, debbano pagarla i pescaresi e non se la paga il privato».

Altre 16mila euro vengono chiesti per ‘le spese organizzative sostenute dall’Associazione organizzatrice’.



LE SPESE ORGANIZZATIVE?

Forza Italia chiede di sapere quali sono le ‘spese organizzative’, considerando che il Comune ha concesso tutti i servizi gratis, ovvero: utilizzo dell’Info Point di piazza Salotto dall’8 al 13 novembre; utilizzo dell’area interna ed esterna al mercato di piazza Muzii; occupazione del suolo pubblico per i totem promozionali interamente gratuita in vie di pregio come piazza Muzii, corso Umberto, via Nicola Fabrizi, piazza Primo Maggio e piazza Unione; utilizzo gratis del Museo Vittoria Colonna e del Circolo Aternino; occupazione gratis di tutta piazza Salotto dal 9 al 13 novembre con concessione gratuita del palco, concedendo anche la possibilità di somministrare alimenti e bevande al privato che probabilmente farà pagare i clienti; occupazione gratuita di parcheggi che gli verranno riservati; affissione di manifesti gratis.

Non basta: l’Associazione dichiara anche di avvalersi del lavoro di 80 volontari, ovvero ragazzi che lavoreranno e non verranno pagati, oltre che di 13 maxi-sponsor, tra cui aziende private di caratura nazionale di assoluto rilievo, oltre che di ulteriori sponsorizzazioni istituzionali tra cui la Fondazione PescarAbruzzo, la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara.

«La provincia non ha soldi per turbine, spalaneve, sicurezza stradale e scuole, ma trova i soldi per i festival culturali. A questo punto, dinanzi a tali fatti, dichiarati dall’Associazione organizzatrice, veramente non comprendiamo quali siano le ‘spese organizzative’ del FLA che dovrebbe pagare il Comune, ovvero i cittadini».

Secondo Antonelli se quello del Comune dev’essere un semplice ‘contributo’, lo stesso non può essere pari a 40mila euro per 4 giorni, ossia 10mila euro al giorno: «altri Enti e Organizzazioni storiche, a partire dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, stanno rischiando di chiudere perché il Comune da gennaio 2017 non ha erogato la ‘miseria’ di 30mila euro di contributo annuale, senza contare il taglio di risorse per musei di rilevanza nazionale come il Paparella-Treccia e il Museo delle Genti d’Abruzzo. In Commissione verificheremo anche la compatibilità di tutti i bonus e le gratuità concessi con le prescrizioni imposte dal Piano di riequilibrio».