Pescara. QuattroZampe Expo all’Aurum: «15mila presenze»  

PESCARA. «Più di 15 mila presenze hanno decretato l’indiscusso successo di QuattroZampe Expo, il primo evento fieristico della regione Abruzzo sul Pet World, che si è concluso domenica scorsa all’Aurum di Pescara».

Così sentenzia una nota degli organizzatori della manifestazione dello scorso fine settimana sponsorizzata con 10mila euro dal Comune di Pescara con soldi della Regione con una procedura amministrativa che era stata contestata dai grillini.

Alla fiera poi era presente anche uno stand politico e anche questo fatto aveva irritato il M5s che ha chiesto spiegazioni.

Secondo Silvia Di Silvio, titolare di Video & Dintorni che ha proposto l’iniziativa «i numeri parlano da soli: oltre all’affluenza strepitosa da parte dei tantissimi cittadini che amano gli animali domestici, 70 espositori tra aziende e associazioni ospiti della manifestazione (Oipa, Enpa, Lida, Lega del cane e Anfi), 70 cani partecipanti alla prima mostra amatoriale The Best Dog che ha visto la vittoria di uno splendido esemplare di Leonberger di 2 anni chiamato Eis. Come prima edizione di fiera professionale sul mondo del Pet abbiamo voluto dare voce a tutti gli attori del settore senza alcuna esclusione, mostrando l’Aurum, una delle poche strutture caratteristiche della città di Pescara, in una veste differente, come polo fieristico», afferma Silvia Di Silvio, «la struttura si è prestata alla perfezione per una vera e propria manifestazione fieristica sul mondo professionale del Pet e soprattutto all’ingresso, per la prima volta dalla sua apertura, al mondo dei quattrozampe che hanno girato felici al suo interno. Cani di ogni razza e dimensione, ma anche gatti e pappagalli, la manifestazione più allegra e colorata dell’anno si è tenuta con il patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, e con la partnership della facoltà di Medicina veterinaria dell’Universitaria di Teramo».

Nessun dettaglio circa il metodo con cui sono stati contati i 15mila visitatori visto che l’ingresso era libero nè alcun accenno ad un libro con le 15mila firme dei visitatori.

Quindicimila persone sembrano davvero molte ma se gli organizzatori possono essere orgogliosi per l’evento in capo al COmune dovrebbe risiedere l’obbligo di verificare puntualmente l’effettivo afflusso di persone ed il ritorno di immagine previsto e alla base del finanziamento.



DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI

Due calcoli, però, ci permettiamo di farli. Bisogna ricordare che l’Aurum è stato concesso per due giorni gratuitamente ed è un ulteriore beneficio da aggiungere ai 10mila euro.

Con una stima facile facile possiamo affermare che ogni visitatore viene stimato circa 1 euro (circa15mila euro pubblici per 15mila visitatori).

Prendiamo per buono dunque questo valore e ne terremo conto in futuro sapendo che in termini di visibilità un utente vale normalmente infinitamente meno altrimenti questo ed altri siti diventerebbero milionari nel volgere di 3-4 mesi… il che evidentemente non è.

Chissà che ne pensa il Comune e la Regione, che sono poi gli stessi enti che quando devono pagare la comunicazione istituzionale valutano un utente non un euro ma anche meno di 0,001 euro…

Una disparità di trattamento che sarebbe vietata in capo ad enti pubblici ma che nessuno ha mai pensato nemmeno di sanzionare.

Purtroppo niente di nuovo sotto il sole.