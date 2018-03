Bussi, sulla bonifica la Regione prova a fare la voce grossa: ma chi decide davvero?

ABRUZZO. Oggi potrebbe non essere un giorno come gli altri per il futuro della bonifica di Bussi. C’è chi pensa che i giochi in realtà siano già fatti ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Secondo la vulgata più plausibile gli stessi enti pubblici ed il Ministero in primis potrebbero spingere per accettare così com’è il progetto della Edison giustificando la cosa come un boccone amaro da digerire per accorciare i tempi.

Così subito o chissà quando qualcosa di più, forse.

Potrebbe essere più meno questa la base della discussione dell’incontro tecnico di oggi e a quel punto anche chi si propone di essere “intransigente” potrebbe ammorbidirsi.

Il rischio di contestazioni e di emendamenti che portano via altri anni o decenni c’è e sappiamo essere concreti.

Ma se davvero dovesse andare così sarebbe l’ennesima prova della potenza indiscussa della Edison che nessun ente pubblico vuole infastidire troppo come è successo fino ad oggi. Sarebbe la prova che il banco è in mano ad Edison e non agli enti pubblici controllori e tutori dell’interesse pubblico supremo.

Poche ore e sapremo chi bluffa e chi ha in mano davvero il punto vincente.





La posizione della Regione Abruzzo in merito alla bonifica della discarica Tremonti è stata chiarita ieri ufficialmente sia dagli uffici tecnici che dallo stesso presidente.

Si tratta di dichiarazioni pubbliche e non di atti scritti (quelli che valgono in queste circostanze) ma comunque hanno un gran valore.

Secondo la Regione va rimossa la parte di terreno contaminata dagli scarichi industriali che entra in contatto con la falda idrica.

Si tratta di circa un terzo della massa complessiva.

«E’ una conditio sine qua non, e in questo senso la soluzione prospettata da Edison allo stato non è sufficiente», hanno detto Franco Gerardini e Vincenzo Rivera, dirigente del servizio rifiuti e il direttore generale, «occorre ricordare che l’acqua che transita in quel sito va poi a servire un bacino di oltre 200mila persone. Su questo punto Edison ha più volte comunicato la propria disponibilità a fare per intero la propria parte».

Oggi la Regione presenterà alcune proposte per arrivare ad «un risanamento reale dell’area, che resta in capo allo Stato e al privato ma sul quale l’amministrazione regionale vuole confrontarsi e risolvere su base pattizia e non giudiziaria, per avere le necessarie coperture economiche dallo Stato e dal privato».

REALTA’, SOLDI E BONIFICHE VIRTUALI

Tiene ancora banco la polemica sulla distrazione di 18,5 mln di euro dalla bonifica di Bussi perchè -dice la Regione- Edison è tenuta a bonificare. L’affermazione non trova pezze d’appoggio e ufficialmente e pubblicamente non risulta alcun cambio di rotta del gigante chimico tale da poter giustificare una inversione ad “U” della Regione (che aveva destinato i fondi pur sapendo che Edison era tenuta a bonificare).

Della cosa ne ha parlato anche D’Alfonso spiegando che si tratta di una «scelta politica» e che se dovesse servire si impegnerà a trovare altri soldi.

«Nel momento in cui appuriamo che Edison è pronta a fare la sua parte», ha detto il presidente, «e avendo io un'emergenza riguardante la viabilità provinciale che mi potrebbe 'rigopianizzare' tutta la viabilità provinciale, in attesa che quelle operazioni Stato e privato vadano in esercizio, ho evitato il ghiaccio dei fondi nostri e li ho scongelati per fare in modo che tutte le strade provinciali, soprattutto nel Chietino e nel Teramano non si trasformassero in una Rigopiano dei ritardi e delle leggerezze. La bonifica di Bussi», ha tenuto a precisare D'Alfonso, «è dello Stato e accanto allo Stato l'obbligo è di chi o ha inquinato, o si sente responsabile socialmente per l' inquinamento».





L’EFFETTO RIGOPIANO

Le parole del presidente, da una parte, fanno capire come abbia “fatto presa” la tragedia di Rigopiano (e magari anche la paura dell’inchiesta in corso alla procura), ma sembrano anche ammettere leggerezze ed inerzie inescusabili delle istituzioni a fronte di scelte (per esempio la dislocazione delle risorse per prevenzione e strade) che potevano essere fatte con valutazioni diverse (anche quelle politiche) ma con maggiore scrupolo anche senza giovarsi del “senno di poi”.

Quello che D’Alfonso non dice è che, così come i fondi, anche il loro spostamento è virtuale perchè si tratta di soldi promessi e non già disponibili.

Il fondo del Masterplan al momento può contare solo 500mila euro ad oggi spendibili, il resto arriverà con gli anni.

Dunque il tempo dirà quando le strade (oggi) disastrate provinciali saranno messe a posto e con quali soldi disponibili.

VASCHE PRIORITARIE

Se dopo la tragedia di Rigopiano la sensibilità verso certi temi è aumentata non sembra esserci la stessa lungimiranza verso altre opere annunciate e contestate da molti.

Il M5s per esempio propone di togliere 54 mln di euro (e non 18,5) dal faraonico e -secondo alcuni- troppo invasivo ed inutile progetto delle vasche anti esondazione che dovrebbero preservare i terreni a ridosso del fiume Pescara nell’ultimo tratto.

Essendo anche questi soldi previsti dal Masterplan anche questi sono ad oggi solo promessi e dunque virtuali.

CHI COMANDA DAVVERO?

Il comitato Bussiciriguarda riporta l’attenzione su un dato fondamentale e forse volutamente trascurato: ma chi comanda davvero? Chi guida realmente la macchina della bonifica?

Edison che decide come e quanto vuole?

Oppure è il Ministero che dovrebbe dettare le linee guida per una bonifica degna di questo nome?

Fino ad ora l’impressione è quella di una stasi degli enti pubblici e di una “buona volontà proattiva” della Edison che senza linee guida propone “spontaneamente” il suo progetto in piena libertà come fosse un’opera di beneficenza.

Il comitato fa notare che l’inquinamento è ancora persistente nonostante i 10 anni ma su questo aspetto la procura di Pescara ha deciso di non intervenire: quell’inquinamento non sembra rientrare in quello sancito negli articoli del codice penale.

«Chiederemo», dice Bussiciriguarda, «una revisione metodologica della azione; per noi, infatti, rimane determinante comunque e in primis raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza dei nostri territori. Da cui partire per le azioni di bonifica necessarie, con cognizione di causa e senza continuare a subirne danni. La proposta Edison prevede un “ taglio” in due della discarica attuale, con un isolamento (palancole a 360°) della parte sud di essa, tagliandola dal resto dell’area di discarica. L’effetto quindi dovrebbe essere la messa in sicurezza permanente dell’area? E quali garanzie Edison offre per un isolamento effettivo delle acque profonde dagli inquinanti che ancora ristagnerebbero in quell’area così isolata? Se non ci sono garanzie assolute- come a noi oggi sembra – quell’area va ripulita con l’asportazione del materiale inquinato e inquinante. E’ evidente che dovranno essere chiariti il dove, la profondità, le modalità di prelievo … Ma soprattutto se e come l’Arta fosse presente durante i sopralluoghi e le analisi che hanno consentito le letture analitiche di cui sopra. Perché non c’è dubbio che, se la responsabilità e le spese di ripristino sono in capo ad Edison, è in capo all’Arta e alle istituzioni e all’interesse pubblico l’obbligatorietà del controllo e della trasparenza e la convalida delle modalità di prelievo, di analisi e di lettura della realtà».

Già il controllo e la sicurezza sulla bontà dei dati….