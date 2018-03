Nomina dell'ex Direttore amministrativo della Asl, la Corte dei Conti archivia l'inchiesta

CHIETI. Archiviata. La vicenda della nomina di Sabrina Di Pietro, ex Direttore Amministrativo della Asl Lanciano Vasti Chieti, per la Corte dei Conti è chiusa. A darne comunicazione alla Direzione Aziendale è stata la Procura generale per l’Abruzzo, che questa mattina ha ufficializzato l’archiviazione del caso, portato all’attenzione della magistratura contabile da un esposto dal presidente della Commissione di vigilanza, Mauro Febbo.

Nell’esposto si denunciavano «violazioni di leggi e regolamenti, danni erariali, condotte omissive da parte dell’Azienda inchiodata, invece, dall’inchiesta della Corte dei conti che la risposta fornita dalla Asl stessa non l’aveva bevuta».

La nomina del Direttore amministrativo era stata oggetto di denuncia per presunta illegittimità, legata a mancanza di requisiti che, invece, la Di Pietro, ha sempre dichiarato e dimostrato di aver maturato nell’ambito della struttura assistenziale socio-sanitario ex Onpi.

«Una fortuna la richiesta di documenti e informazioni - commenta il Direttore generale Pasquale Flacco - perché attraverso carte e atti abbiamo potuto dimostrare che la nomina della Di Pietro non era affatto illegittima. Non si è verificato, dunque, quel terremoto che era stato preannunciato e, evidentemente, auspicato. Questa Direzione è stata per mesi sbeffeggiata, tacciata di opacità e ritenuta responsabile di imbrogli che avevano causato danni ingenti all’Azienda stessa, insomma che meritavamo di finire sul rogo. Siamo stati condannati in premessa, ancor prima che si esprimesse l’organo titolato a farlo, dando per scontato il grave profilo di responsabilità tenuto sotto ogni punto di vista. Ma il tempo è dalla parte degli onesti, di chi sa, in coscienza, di aver rispettato le regole, e che non ha paura degli accertamenti, che possono far emergere solo la verità. L’archiviazione dissipa qualunque ombra sulla condotta di questa Direzione, e restituisce a tutti i soggetti coinvolti, a partire da Sabrina Di Pietro, quella onorabilità mai persa, ma cannoneggiata a colpi di congetture spacciate per verità assolute».