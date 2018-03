Pescara. Cani e politica all’Expo a quattro zampe: c’è pure lo stand per acchiappare voti

PESCARA. Tanta gente, almeno a giudicare dalle auto in sosta vietata. Chissà se sono state più o meno di 20mila come promesso dagli organizzatori e chissà se ci sarà un dirigente comunale scrupoloso che vorrà verificare effettivamente il ritorno di immagine promesso a cose fatte. Insomma ci sarà qualcuno in grado di certificare che la spesa è stata effettivamente... ben spesa? Improbabile visto che una verifica del genere non è mai stata fatta da nessun ente altrimenti si sarebbero potuti risparmiare centinaia di milioni di euro spesi nel nome del “marketing turistico” e di un ritorno di immagine incommensurato.

Il Comune di Pescara ha autorizzato con affidamento diretto per 10 mila euro “Quattro Zampe expo” una manifestazione «culturale» a tutti gli effetti e per questo ha potuto beneficiare di una serie di “bonus” tra cui anche lo sconto al 100% dell’affitto dell’Aurum.

I soldi sono però della Regione mentre il Comune fa da tramite per una procedura che ha sollevato già sabato le perplessità del M5s per come è stata istruita e per la mancanza di alcune autorizzazioni necessarie.

«una Fiera dedicata al mondo degli animali domestici», hanno sostenuto gli organizzatori (e Comune e Regione approvato), «è un'occasione, per l'intero territorio della Regione Abruzzo, di richiamo di molti visitatori ed imprese del settore se si considera la continua crescita del mercato del “pet food”, nonostante la crisi economica degli ultimi anni e d’impoverimento delle famiglie, le quali non rinunciano alla cura dei loro amici animali».

La delibera comunale voluta dall’ex assessore Diodati non è stata firmata dall’attuale, Gianni Teodoro, quasi a voler marcare la differenza o la distanza.

Sta di fatto che Massimiliano Di Pillo ne ha scoperta un’altra: uno stand politico e ben inserito nel contesto.

«Il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo finanziano con 10.000 euro una manifestazione con uno stand politico», dicono Di Pillo e il deputato Andrea Colletti, «da amanti degli animali, visitando la manifestazione patrocinata e finanziata dal Comune di Pescara “Quattro Zampe expo” non volevamo credere alla presenza addirittura di uno stand del movimento finto-animalista capeggiato da una deputata di Forza Italia. movimento che sicuramente si presenterà alle prossime elezioni insieme a partiti a favore della caccia e della vivisezione come la Lega Nord».

Secondo i grillini la presenza politica a pochi mesi dalle elezioni stona non poco in una manifestazione finanziata con soldi pubblici.

Il Movimento Animalista è un’associazione (senza scopo di lucro) di «cittadini che scendono in campo per tutelare il nostro patrimonio naturale, gli animali e i loro diritti, attraverso iniziative culturali, sociali e politiche», si legge sul loro sito.

«Il MoVimento Animalista é una forza trasversale, indipendente da qualsiasi associazione o partito, lontano dalle ideologie e dall’immobilismo delle istituzioni»ma il presidente é l’on. Michela Vittoria Brambilla, già presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente onlus. Al suo fianco il vicepresidente Edgar Meyer, già presidente di Gaia Animali e Ambiente onlus.

«Il Comune di Pescara dovrebbe spiegare a tutti», dicono, «se fosse a conoscenza della presenza di uno stand politico e se abbiano per questi motivi avallato tale finanziamento e chiederemo, anche attraverso una interrogazione comunale che presenteremo, se questo pseudo-movimento politico abbia pagato la società organizzatrice per assicurare la propria presenza all’evento . In Italia purtroppo siamo ormai abituati alla totale mistificazione e strumentalizzazione anche di poveri animali che chiedono solo di essere amati e, per quelli abbandonati, salvati», concludono gli esponenti pentastellati, «ma speravamo che almeno un evento giocoso fosse lontano dalle mani della politica».