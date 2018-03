Bussi. Ora la Regione toglie fondi alla bonifica Tremonti

BUSSI. Difficile aspettarsi linearità nell’ingarbugliata, fosca e nebulosa vicenda di Bussi e della clamorosa mancata bonifica da oltre 10 anni.

Mentre si attendono risposte e chiarimenti circa l’ennesimo inceppo dell’appalto, pure aggiudicato, per la bonifica di una piccolissima parte di Sin, la Regione Abruzzo dopo aver faticosamente trovato fondi li destina ad altro.

Si tratta di circa 20 mln derivanti dal Masterplan che ora prenderanno un’altra strada.

E la bonifica di Bussi? Peggiorare è difficile ma ora senza carte si passa la palla alla Edison che non sembra nemmeno essere stata individuata come soggetto responsabile e dunque tenuto alla bonifica.

La notizia è diffusa dal consigliere regionale Mauro Febbo spiega che il provvedimento dell’esecutivo regionale, il n.565 dell’11 ottobre 2017, che all’oggetto indica una semplice “proposta di precisazione di collocazione finanziaria” del Masterplan, in realtà è ben altro.

Basta andare alla pagina successiva per leggere un passaggio molto significativo: «considerato che le risorse attribuite a titolo FSC 2014 -2020 per un importo pari a 18.500.000 euro si realizzano attraverso la copertura economica del privato titolare del dovere contrattuale Edison spa, poiché con propria programmazione di fondi privati procede alle attività di bonifica previste nell’intervento in argomento».

«E’ evidente come si stia parlando della discarica di Bussi anche se non viene mai citata. Quindi – evidenzia Febbo - quei fondi che la Regione aveva destinato alla bonifica, già di per se ritenuti insufficienti, e che sarà Edison a versare, vengono trasferiti agli interventi per le Province. Ma chi ha stabilito che Edison verserà quella cifra? Esiste un atto, una sentenza, un accordo di programma, insomma un "pezzo di carta" che lo certifica? Per la Bonifica di Bussi era previsto da Masterplan (Delibera 229 del 19 aprile 2016, allegato 2) un intervento di 60 milioni di euro, 40 provenienti dal Cipe (Governo Berlusconi) e 20 dalla Regione, tra l’altro insufficienti, mentre oggi scopriamo, ancor prima che inizino le operazioni, che per l’esecutivo regionale bastano molti meno fondi (40+18,5 milioni? Edison). Ma è bene precisare che la quantificazione risarcitoria, solo per lo smaltimento dei rifiuti, è ancora all’esame del Ministero dell'ambiente ed esistono studi e progetti che parlano di una spesa complessiva tra i 120 e i 145 milioni di euro. Mi chiedo, a che titolo è perché sono state stornate quelle cifre. Se lo storno è giustificato da elementi conosciuti solo a "pochi" e se sono state coinvolte le strutture regionali e ministeriali. In buona sostanza chi ha stabilito che il costo da sostenere sia davvero quello è che la Edison debba sborsare per danno risarcitorio solo lo smaltimento per 18,5 milioni di euro?».

«Insomma, come sempre – conclude Febbo – D’Alfonso, a proposito di fondi, fa il gioco delle tre carte nella speranza che nessuno lo segua ma ciò che mi preoccupa è che ormai ha perso i conti di tutti i fondi. Tra l’altro non ha mai una posizione ben definita sui temi ambientali (vedi il gasdotto). A questo proposito, vorrei sapere se il sottosegretario Mazzocca era presente al momento dell’approvazione della delibera e se l’ha letta? Convocherò un’apposita Commissione di vigilanza sull’argomento e invierò gli atti all’onorevole Di Stefano affinché presenti un’interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente».