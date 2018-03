Auto in comodato d’uso, anche per il Comune di Pescara contratto con 3 mesi di ritardo

PESCARA. Anche il Comune di Pescara, così come la Regione Abruzzo, ha stipulato il contratto di comodato d’uso gratuito per una vettura concessa da una concessionaria di San Giovanni Teatino, dopo alcuni mesi dalla consegna ufficiale e dopo le richieste (inevase) di documenti.

Questa lentezza burocratica stride in modo evidente con la velocità delle due fiammanti vetture.

Il passaggio delle chiavi è avvenuto a giugno davanti ai fotografi ma il contratto scritto è saltato fuori con 3 mesi di ritardo.

Come mai?

Non è dato saperlo ma nella delibera di giunta comunale numero 683 dello scorso 19 ottobre in cui si formalizza la necessità di firmare un accordo scritto, si legge: «con comunicazione mail del 14 settembre la società Hy Energie Srl ha nuovamente proposto di concedere la vettura in comodato».

Che vuol dire "nuovamente" dal momento che non sono riportati estremi di protocollo di altre richieste scritte?

"Nuovamente", rispetto alla richiesta del febbraio 2016?





Come mai questa decisione di mettere il tutto per iscritto a 3 mesi dalla consegna? Forse qualcuno si è accorto che mancava questo documento fondamentale, necessario per regolare tutti i rapporti con la pubblica amministrazione?

Forse qualcuno si è accorto che quando a luglio PrimaDaNoi.it aveva fatto una richiesta di accesso agli atti aveva chiesto qualcosa che in realtà non esisteva ancora mentre doveva esistere?

Ma si sa che le procedure amministrative di questi tempi subiscono varie stiracchiature e ognuno si fa quella che meglio si addice all’occasione e al momento, con giustificazioni che tanto si trovano comunque.





E il caso dell’auto in comodato gratuito -che pure doveva essere una ottima trovata utile a risparmiare soldi pubblici- è, invece, diventato lo specchio della approssimazione e della ostentazione di come si possa fare qualunque cosa avendo la certezza di poterla fare.

Tra le varie libertà che il Comune di Pescara si è presa anche quello di non rispondere ad un accesso agli atti che da molti e in altre parti d’Italia viene ritenuta una grave omissione persino sanzionabile.

Ad oggi nessuno ha spiegato per quale ragione i contratti scritti che devono sancire il culmine di un procedimento amministrativo di formazione della volontà siano arrivati a cose fatte. Resta l’ipotesi più accreditata: non c’era alcuna intenzione di firmare carte, necessità sopravvenuta solo in seguito a cause di forza maggiore.





Leggendo la delibera di giunta comunale di Pescara, inoltre, si scopre quanto PrimaDaNoi.it aveva supposto in un articolo di qualche settimana fa, ovvero che il nuovo accordo è una proroga di quello (di soli 6 mesi rinnovabili) stipulato a febbraio 2016 con la stessa concessionaria.

Il tutto «per "veicolare" un messaggio di mobilità che non pesa all'ambiente».



E anche nel nuovo accordo è specificato che sull’automobile dovrà esserci un logo Toyota con un messaggio promozionale sull’uso dei veicoli con ridotte emissioni inquinanti (a differenza dell’auto della Regione dove non c’è alcuna pubblicità).

Anche in questo contratto al Comune di Pescara la macchina è stata offerta per 6 mesi rinnovabili con una percorrenza massima di 10 mila km a semestre e viene chiesto di custodire l’auto «con la dovuta diligenza» e di rispettare le norme del codice della strada e di avvertire subito in caso di danni, difetti, furti o altre mancanze.

Pure questa volta nel contratto con il Comune non si parla di multe, mentre nel contratto stipulato dalla casa madre con la Regione c’è una specifica parte (articolo 7 più un allegato) dedicata proprio alle contravvenzioni e si ricorda che è tutto a carico della Regione.

Anche eventuali mancati pagamenti di pedaggi autostradali, parcheggi…