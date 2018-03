Pescara. Il parcheggio è un flop, meglio trasformarlo in centro commerciale

PESCARA. Un bellissimo parcheggio coperto e interrato a due passi dal comune, di uffici importanti e del centro. Oltre 350 posti che avrebbero potuto risolvere il cronico bisogno della sosta in una città che si spopola sempre di più. Un parcheggio sempre perennemente vuoto (nemmeno durante la festa di Sant’Andrea si è mai riempito). Questione di cultura e di finanza.

Ecco che dopo 5 anni di gestione in perdita la società proprietaria del parcheggio di via Bologna ha avuto l'idea geniale di trasformare la struttura in un centro commerciale di quelli che più ce n’è è meglio è (tanto sono sempre tutti pieni…).

L’ennesima procedura amministrativa avviata e rimasta rinchiusa nel silenzio delle stanze che poteva cambiare il volto di quel pezzo di città e incidere su centinaia di piccoli negozi del posto.

La vicenda per il momento è finita male per chi l’ha proposta e resa pubblica dal M5s che ha studiato le carte ed ha posto un solo rilievo contestando la legittimità della proposta e la violazione di una legge regionale.

Così dovrà trovare un’altra soluzione la società “International Real Estate Society s.r.l.” che ha presentato al Comune di Pescara, ottenendo tutti i pareri tecnici favorevoli, la proposta del cambio di destinazione d’uso.

In sede di commissione è bastato un rilievo mosso dalla consigliera M5s Erika Alessandrini per far naufragare l’atto che mancava proprio di un requisito essenziale di legittimità.







«La legge regionale 11/2008», commenta la Alessandrini, «definisce chiaramente quali sono le caratteristiche che un edificio deve avere, per poter essere trasformato in un centro commerciale e, in questo caso specifico, manca un presupposto fondamentale, ovvero il rapporto tra la dimensione del centro commerciale ed il lotto su cui sorge. In sostanza per l’edificio di via Bologna, che occupa la quasi totalità del lotto, si rende impossibile il cambio d’uso, che è consentito solo quando la superficie coperta sia, al massimo, il 40% del lotto».

La legge stabilisce il presupposto per il fatto che è necessario prevedere anche ampi parcheggi da destinare al centro commerciale, cosa che nons arebbe avvenuta nel caso di specie anche se nelle vicinanze vi sono altri parcheggi.

«Il M5s, nella cecità generale di tecnici e politici, è stata l’unica forza politica a tenere gli occhi aperti e ad analizzare, con competenza e spirito critico, il progetto in questione», conclude la Alessandrini.

«Il M5s, nella cecità generale di tecnici e politici, è stata l'unica forza politica a tenere gli occhi aperti e ad analizzare, con competenza e spirito critico, il progetto in questione», conclude la Alessandrini.

«Il Consiglio stava per commettere un grosso errore che sarebbe costato caro alla città in termini di vivibilità, ed al Comune qualora l'atto fosse stato impugnato, dopo l'approvazione, con soldi spesi per cause ed eventuali risarcimento del danno. Avere il piacere, ancora una volta, di far rispettare la legge non ha prezzo. Ci auguriamo infine che la maggioranza di centrosinistra possa spendersi di più a favore del piccolo commercio e non della proliferazione dei centri commerciali che creano una competizione insostenibile ed uccidono le tante realtà locali che vanno invece tutelate e sostenute».







L’area è situata accanto all'attuale parcheggio dell'ex Inps, con una lunga storia alle spalle, che in fase di variante al PRG, diversi anni fa, il Consiglio comunale ha trasformato da parcheggio pubblico in parcheggio privato.

L’area, appartenente ad una delle società del gruppo del noto imprenditore Gianni Paglione, è stata rilevata dopo il fallimento di quest’ultimo, dal gruppo “Real Estate” probabilmente proprio con l’intento di trasformarlo in un nuovo centro commerciale nel centro della città. Una volontà condivisa dal PD locale che stava portando in Consiglio comunale la delibera per l’accoglimento della proposta.

PREVISIONI TUTTE SBAGLIATE....

In realtà tutto nasce più di 10 anni fa quando in piena era D’Alfonso si avviarono avvisi pubblici per la gestione e costruzione di parcheggi interrati tra cui quello di via Bologna per un valore di 4 mln di euro. La formula adottata fu quella del progetto di finanza e all’avviso parteciparono la ditta Dino Di Vincenzo e la Toto spa.





Alla fine (novembre 2007) la spuntò l’Ati composta dalle imprese Saba Italia S.p.a., in qualità di impresa capogruppo (mandataria) e Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. (in qualità di impresa mandante).

Secondo quanto riportava l'offerta, l'impresa si impegnava ad erogare al Comune un canone annuale pari al 12% dei ricavi provenienti dalla gestione dei parcheggi oltre a sconti agli utenti del 3%.

I fondi per la costruzione del parcheggio le imprese li avevano ottenuti dalle banche le quali avevano approvato senza esitazione i piani finanziari proposti nei quali si parlava di mirabolanti ricavi che non si sono mai visti.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un flop del genere.

L’imprevisto che non ti aspetti.

Mai come quello di trasformare un parcheggio in centro commerciale.

Un flop che è pesato anche sulle casse del Comune per i mancati introiti e mai effettivamente calcolati.

E dire che di operazioni simili in quegli anni ne sono state replicate molte.

Tutte disastrose.