Il M5s non molla il giudice Romandini, nuova interrogazione parlamentare sull’impresa

ABRUZZO. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Gianluca Castaldi, ha presentato una interrogazione al Ministero della Giustizia sul giudice di Chieti Camillo Romandini.

A maggio scorso il Consiglio superiore della magistratura ha disposto il trasferimento del giudice del tribunale di Chieti presso la Corte d'appello di Roma, il trasferimento è scaturito da un concorso pubblico per titoli conseguendo i punteggi per ottenere il trasferimento.

Il giudice Romandini ha presieduto la Corte d'assise di Chieti nel corso del processo sulla "megadiscarica dei veleni" di Bussi sul Tirino (Pescara), conclusosi in primo grado con l'assoluzione dei 19 imputati. La sentenza non ha riconosciuto l'avvelenamento doloso delle acque e ha derubricato il reato di disastro ambientale in disastro colposo e giudicato gli imputati non colpevoli per sopraggiunta prescrizione.

Poi a febbraio 2016 la Corte d'assise d'appello de L'Aquila ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha certificato che il sito industriale e le discariche dei veleni dello stabilimento Montedison di Bussi hanno effettivamente avvelenato le acque di falda e ha riconosciuto che in relazione al disastro colposo esistono dei comportamenti aggravati che impediscono la prescrizione del reato.





Il Ministero della giustizia nei mesi scorsi ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso giudice sulla base di presunte pressioni esercitate sui giudici popolari nel processo di Chieti. A tal proposito, un fascicolo era stato aperto presso la Procura di Campobasso, conclusosi con l'archiviazione nei confronti del giudice Romandini, ma con il successivo invio del fascicolo presso gli organi superiori.

Un altro procedimento per presunto danno erariale giace da mesi alla Corte dei Conti che pare abbia ricevuto una informativa dettagliata dalla guardia di finanza da quasi un anno.

Al centro dell’interrogazione del senatore Castaldi c’è la ditta individuale di cui Romandini sarebbe titolare, una ditta di "Colture miste viticole, olivicole, frutticole", «che ha ricevuto fino al 2015», sottolinea il senatore nel suo documento, «contributi statali attraverso il sistema AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), istituito con decreto legislativo n. 165 del 1999 per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore».





Castaldi cita poi l'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941 secondo cui «i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione».

Il Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 2 maggio 2007, su specifico quesito riguardante la possibilità per un giudice di essere titolare di società unipersonale nel settore dell'agricoltura, ha chiarito in maniera inequivocabile che una tale situazione comunque rientra tra le previsioni dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario in cui si fa divieto per i giudici di «esercitare industrie e commerci».





«A nostro avviso»; scrive il senatore al ministro, «l'esercizio della ditta individuale non sarebbe stato possibile, non potendo avere il giudice Camillo Romandini una posizione contributiva e, di conseguenza, percepire contributi».

A questo punto si chiede se il Ministero fosse al corrente di tutto e se «intenda attivare iniziative di competenza, al fine di verificare se quanto evidenziato corrisponda al vero e, conseguentemente, valutare se sussistano gli estremi per adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere disciplinare».

A maggio 2015 il M5s aveva già depositato una interrogazione parlamentare con al centro il giudice Romandini, le voci collaterali al processo di Bussi e l’azienda agricola.