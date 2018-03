Teatro Michetti, De Cesare-Comune  accuse reciproche, sviste e varianti contestate

PESCARA. «Incompatibilità nell’esecuzione», ci sarebbe questo secondo l’assessore comunale Giovanni Di Iacovo alla base dello scioglimento del contratto chiesto dalla ditta De Cesare che si stava occupando fino alla scorsa primavera della ristrutturazione del Teatro Michetti,

Ma cosa c’è davvero dietro a questo addio improvviso da parte dell’azienda?

Si tratta della stessa ditta che qualche settimana fa si è aggiudicata i lavori per la sistemazione di un altro pezzo storico della provincia, ovvero la Stella Maris affacciata sul lungomare di Montesilvano.

La ristrutturazione del Teatro Michetti, lo storico edificio realizzato nel 1910 e diventato uno dei simboli della cultura di Pescara, è stata fortemente voluta dall’amministrazione Alessandrini ma si è avvitata su se stessa tra lettere di avvocati, periti, verifiche interne e accordi che stentano ad arrivare.

I lavori da 481 mila prevedevano la riqualificazione dello stabile e l’adeguamento alle norme antisismiche.

La De Cesare di Chieti (e non De Cesaris come scritto erroneamente in precedenza), di Ulrico De Cesare, su un importo a base d’asta di 756mila euro, ha offerto un ribasso del 34,726%, pari appunto a 481.251 euro.

A fine maggio sono però spuntati lavori imprevisti per circa 75 mila euro (ripristino murature di fondazione, ripristino della linea fognaria) e dopo l’approvazione il Comune ha riconvocato l’azienda chiedendo di riprendere i lavori.

Ripartiti? No.





Infatti già prima, il 2 maggio, la De Cesare aveva chiesto di sciogliere il contratto per una serie di comportamenti che non sono piaciuti.

Come «l’intollerabile mancata approvazione» del 1° Sal. Insomma il mancato pagamento. Già ad ottobre la ditta aveva segnalato di aver raggiunto il previsto avanzamento del 30% dei lavori (150 mila euro) ma dei soldi nemmeno l’ombra. L’amministrazione si è giustificata attaccandosi alle varianti ancora non approvate per carenza di fondi «il che», ha ribattuto la società, «aggraverebbe la posizione dell’ente perché si sarebbero fatti eseguire lavori in assenza di copertura finanziaria».

Una accusa grave che ha esacerbato ulteriormente gli animi poichè la legge attualmente vieta appalti e lavori senza copertura certa.

Magari una accusa infondata ma tanto è bastato per far incrinare ulteriormente i rapporti. Resta il fatto che il Comune non aveva intenzione di pagare.



In questa storia poi emergono di tanto in tanto picchi che fanno supporre che gli attriti siano anche sotterranei e in gran parte restino fuori dalle carte ufficiali perchè poi la stessa ditta ha contestato anche l’improvvisa sospensione dei lavori dopo aver chiesto una «perizia suppletiva e di variante dovuta a carenze originarie del progetto e quindi per ragioni note, prevedibili e direttamente imputabili» al Comune.

In pratica la ditta ha fatto presente alla amministrazione comunale alcuni imprevisti che avrebbero ostacolato i lavori e ha chiesto di avviare una variante per errori del progettista che non avrebbe calcolato bene l’intero scenario.

Sviste vere o presunte, difficile dirlo, sta di fatto che il Rup dice che non ci sono i termini previsti dalla legge per sciogliere il contratto così come richiesto dalla società, dunque si sta lavorando per trovare un accordo.

Sembra di capire che per approvare la variante (e dunque trovare altri soldi) il Comune debba ammettere l’errore cosa al momento esclusa.





Un accordo difficile perchè le carte raccontano di una frattura sempre più profonda fatta di accuse reciproche.

Al centro di tutto però c’è la ristrutturazione che non si muove ed il progetto ed i soldi iniziali non bastano più.

A giugno, inoltre, il Comune ha annunciato pure l’esecuzione di controlli di sicurezza sulla struttura interessata da calcestruzzo per verificare che fosse conforme alle prescrizioni del progetto.

La risposta è arrivata dopo il controllo degli ingegneri Lorenzo Rinaldi e Antonio Di Carlo che hanno ravvisato «una qualità di calcestruzzo nella soletta inferiore a quella di calcolo».

Un cemento un pò più debole di quello previsto dai calcoli progettuali.

Ed anche questa cosa non ha favorito il dialogo.

Da tempo il consigliere grillino, Massimiliano Di Pillo chiede spiegazioni e chiarezza ma la situazione rimane molto ingarbugliata e opaca in assenza di una chiara volontà di spiegare a tutti cosa stia davvero succedendo dentro e fuori il Teatro Michetti.