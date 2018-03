Ladri a Basciano di notte entrano in Comune e in due scuole

BASCIANO. Una serie di furti a catena si è verificata la scorsa notte a Basciano.

Nell’arco di poche ore sono stati presi di mira due plessi scolastici e il Municipio. L’intrusione è stata scoperta solo questa mattina dai dipendenti dell’Ente e dal personale scolastico. I ladri si sono introdotti forzando gli ingressi secondari.

Allertate subito le Forze dell’Ordine per un sopralluogo, da una prima ricognizione, a subire i danni maggiori è stata la scuola elementare di Basciano Capoluogo in cui è stato scassinato un portone blindato e dalla quale è stato rubato materiale informatico fondamentale per l'attività didattica degli alunni. Per quanto riguarda gli altri edifici, ad una prima stima, oltre che al furto delle monete nei distributori automatici, sembra che i danni maggiori derivino dallo scasso dei serramenti di accesso.

I rappresentanti dell'Amministrazione comunale esprimono tutti la loro indignazione per l’accaduto.





«Aldilà di quanto rubato, che sicuramente ha un valore ed è un danno, è un gesto che mi rattrista molto» ha detto il primo cittadino Alessandro Frattaroli.

Il Vicesindaco Ercole Di Filippo esprime tutta la sua indignazione sostenendo che «il danno è stato fatto a tutti i cittadini del paese e, in particolar modo, ai ragazzi che frequentano le nostre scuole».

Sull’accaduto continuano le indagini Carabinieri.