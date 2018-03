Liceo artistico Chieti, crolla intonaco e la scuola resta chiusa due giorni

CHIETI. Resterà chiuso da domani, 11 ottobre fino al 13 ottobre compreso il Liceo Artistico di Chieti dove ieri da un solaio si è staccato un pezzo di intonaco, caduto sugli armadi, all'interno dell'aula professori.

La decisione di sospendere l'attività didattica è stata presa questa mattina al termine di una riunione svoltasi in Comune alla quale hanno preso parte per la Provincia proprietaria dell'immobile, il dirigente del settore edilizia Carlo Cristini, il sindaco Umberto Di Primio ed il dirigente scolastico Paola Di Renzo.

La chiusura si rende necessaria per effettuare, sin da oggi pomeriggio, una serie di verifiche tecniche sui solai dell'intero edificio scolastico per accertare le cause dell'accaduto.

Questa mattina i 250 alunni del Liceo Artistico hanno dato vita ad una manifestazione davanti alla sede della Provincia a Chieti dove hanno esposto alcuni striscioni. All'esito delle verifiche tecniche, nella giornata del 14 ottobre si terrà una nuova riunione. Ieri subito dopo il distacco dell'intonaco la scuola è stata evacuata e si è proceduto alla chiusura di due aule.



«Al fine di intervenire per dare risposte certe e immediate agli studenti e agli insegnanti e comprendere le cause del grave accaduto – ha spiegato il Sindaco Di Primio - ho chiesto al presidente della Provincia, Mario Pupillo, che le indagini che verranno effettuate nell’edificio scolastico dalla ditta incaricata non siano circoscritte solamente alle aule attenzionate dai Vigili del Fuoco ma all’intera struttura scolastica. Per agevolare i controlli, che partiranno nel pomeriggio odierno, verrà adottata una ordinanza di sospensione dell’attività didattica che durerà fino a venerdì 13 ottobre. Sabato mattina, una volta in possesso della relazione tecnica, seguirà una riunione per la disamina dei dati».



La scuola, frequentata da 250 studenti, riferisce la dirigente Paola Di Renzo, questa estate è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per un valore di circa 100mila euro.

«La Provincia - ha aggiunto il Sindaco - qualora la relazione tecnica prescrivesse interventi da effettuare dovrà considerare la compatibilità degli stessi con la presenza degli studenti e del personale all’interno della struttura, in alternativa dovrà individuare possibili soluzioni per permettere la fruibilità didattica».







Il consigliere comunale Emiliano Vitale sostiene che il fenomeno sia molto più ampio consapevolezza acquisita da una serie di sopralluoghi negli anni.

«All'usura ed alla vetustà», spiega, «bisogna aggiungere anche le molteplici sollecitazioni sismiche e "l'erosione" degli eventi metereologici che stanno destrutturando ancor di più gli stabili e tutti gli impianti ad essi collegati. Al G.B. Vico sono state interdette aule al seguito delle numerose nevicate dello scorso inverno, all'Istituto magistrale I. Gonzaga ci sono numerosi piccoli interventi manutentivi da realizzare e necessita di un ampliamento di spazi didattici; all'ITIS "L. Savoia è previsto uno stanziamento di € 2.186.740,00 assegnato con Decreto Ministeriale del 14.03.2013 alla provincia di Chieti per il Piano "Scuole Abruzzo-Il futuro in sicurezza" per l'adeguamento sismico dell'ITIS "L. Savoia" che alla data del 26 novembre 2016, quindi dopo oltre 3 anni, rischia il disimpegno economico da parte del concessionario e quindi la revoca di questo finanziamento, uno dei pochi concessi ad un comune fuori cratere ,dopo il terremoto 2009 de L'Aquila, se il progetto non diventa immediatamente esecutivo, entro fine anno».

L’idea è quella di chiedere una commissione speciale provinciale per le scuole.

Ma il fulcro è sempre lo stesso: i soldi che le Province non hanno più.