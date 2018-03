Case, prezzi ancora in discesa in Abruzzo

ABRUZZO. Anche nella terza parte del 2017 in Abruzzo i prezzi delle case hanno proseguito verso la strada della stabilità: la cifra media richiesta per un immobile in vendita si è attestata a 1.541 euro al metro quadro, valore sceso appena dello 0,6% nei tre mesi da giugno a settembre.

Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale, non accade lo stesso nel mondo delle locazioni, considerato che i canoni medi richiesti sono scesi dell’1,8% nel terzo trimestre 2017.

Se per ciò che riguarda i prezzi medi delle vendite a perdere di più sono gli immobili della città di Teramo, dove i costi sono scesi del 4,2% negli ultimi tre mesi, per quanto concerne le locazioni sono Pescara e Chieti a registrare i cali maggiori, perdendo il -1,7% nel trimestre considerato.

Per affittare un bilocale da 65 metri quadri a Teramo servono mediamente 383,5 euro al mese; mentre a Pescara se ne chiedono in media 471,25. La città con i canoni più bassi della regione è Chieti, con una spesa mensile di 325,65 euro. L’Aquila nel terzo trimestre 2017 ha visto salire i prezzi medi delle locazioni, seppur di poco (0,5%): la cifra media richiesta per affittare un bilocale in città, a settembre, è stata pari a 430,95 euro.

Sperando che la notizia sia di vostro interesse e possa trovare spazio sulla vostra testata, restiamo a disposizione per ogni necessità di approfondimento.