Nuova sede della Provincia dell’Aquila a S. Agostino da 10 mln di euro

L’AQUILA. Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, ieri mattina 9 Ottobre 2017, presso la sede di Via Monte Cagno, ha presenziato alla firma del contratto per la costruzione della nuova sede della Provincia dell’Aquila in Via S. Agostino, sottoscritto per la Provincia dell’Aquila dal Dirigente Paolo Collacciani con l’impresa “Kostruttiva S.c.p.a.”, con sede in Marghera (Venezia) mandataria del raggruppamento di imprese aggiudicataria della gara nella persona del procuratore speciale della kostruttiva, Enzo Ferragosti, e rogato dal Segretario Generale dell’ente Paolo Caracciolo. Il fabbricato, dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 9 Aprile 2009, sarà abbattuto e ricostruito nel medesimo sito e ospiterà la Presidenza e tutti gli uffici dell’ente, momentaneamente siti in Via Monte Cagno.

I lavori inizieranno entro la fine dell’anno e l’opera sarà completata in 600 giorni dal verbale di consegna.

L’opera costerà complessivamente € 10.239.934,40 al netto dell’Iva.

La struttura, progettata da un raggruppamento di professionisti sarà affidata alla Prisma Engineering s.r.l. capogruppo e affidata all’Arch. Enrico Polato e al Geologo Fabio Ferrati.

Il R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento) per la provincia dell’Aquila è l’Ing. Massimo di Battista.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha espresso piena soddisfazione per la prossima realizzazione di quest’opera, strategica e importante per la città dell’Aquila e l’intera Provincia, che consentirà all’ente, ma anche ai cittadini, di riappropriarsi di spazi istituzionali e fondamentali nel centro storico della città.

Inoltre, questa realizzazione, consentirà alla Provincia un risparmio considerevole di denaro, essendo gli uffici, al momento, ospitati in strutture private.