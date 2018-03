Pescara, pista ciclabile riviera sud: «quel progetto è sbagliato e pericoloso»

PESCARA. La pista ciclabile progettata da Provincia e Comune di Pescara sul lato monte di via Primo Vere e via de Nardis, lungo la riviera sud, «è sbagliata».

Ne è certa l’associazione Pescara Mi Piace che fa notaare come l’asse destinato alle due ruote andrà a occupare l’intero marciapiede, cancellando, di fatto, lo spazio per i pedoni, e soprattutto si incrocerà con decine di passi carrabili, tutti perfettamente in regola, divenendo un pericolo oggettivo ed evidente per ciclisti e automobilisti.

A questo punto l’associazione, raccogliendo l’appello delle famiglie residenti nell’area della Pineta, chiede di fermare il cantiere aperto, modificare il progetto, spostando l’asse ciclabile di qualche metro, e riprendere i lavori, senza danneggiare i ciclisti, ma neanche i pedoni e i residenti.

Porteremo la problematica anche al tavolo della Commissione consiliare Lavori pubblici, presieduta da Piernicola Teodoro, chiedendo un sopralluogo urgente sul posto per verificare, insieme con i tecnici, le alternative possibili», annuncia Armando Foschi.





I lavori sono stati affidati alla ditta Cardinale sas di Rosciano: sul tratto pescarese il finanziamento regionale di 1.100.000 di euro prevede il completamento della pista ciclabile nel tratto Pescara-Montesilvano e i raccordi per il ponte sul Saline.

«Il progetto realizzato per il lungomare di Pescara Porta Nuova, nel tratto che da piazza Le Laudi prosegue verso sud, non ha i requisiti minimi di sicurezza», insistono Foschi e il responsabile del comitato dei residenti Gaetano Silvestre.

«La Provincia, in accordo con il Comune, ha infatti deciso di realizzare l’asse ciclabile sul marciapiede lato monte, utilizzando però l’intera larghezza del percorso oggi destinato ai pedoni, che di fatto non potranno più muoversi a piedi sul lato monte, visto che il codice della strada impone una netta distinzione tra marciapiedi e piste ciclabili proprio per ovvie ragioni di sicurezza. Ma il vero problema è che quella pista ciclabile, così come pensata e in corso di realizzazione, diventerà una roulette russa per gli stessi ciclisti, pronta a mietere vittime. Chi l’ha progettata non si è accorto, infatti, che sul lato monte del marciapiede esistono da oltre cinquant’anni decine di residenze singole, tutte regolarmente dotate di passi carrabili, tutti registrati e pagati, passi che interferiscono con la stessa pista ciclabile».

Ossia: chi esce con l’auto dalla propria abitazione sbucherà inevitabilmente dritto sulla pista ciclabile, mettendo a rischio la vita dei ciclisti che si troveranno in transito.

Assurdo, secondo l’associazione, pensare di gestire la ‘sicurezza’ con l’installazione di specchi, come pure ha ipotizzato qualche funzionario tecnico della Provincia: «se si pensa a installare specchi, vuol dire che si è consapevoli di costruire un’opera pericolosa e questo è inaccettabile. Ovviamente – hanno proseguito Foschi e Silvestre – questo non significa dover rinunciare alla pista ciclabile, visto che delle alternative ci sono».





LA SOLUZIONE

L’idea sarebbe quella di valutare la possibilità di spezzare la pista ciclabile, ovvero realizzare una corsia sul marciapiede lato mare e una sul lato monte, sfruttando, in entrambi i casi, l’asse già esistente tra le aiuole e la strada, un asse oggi pedonale e non utilizzato, largo 120 centimetri su entrambi i lati, dunque perfettamente a norma per accogliere il transito delle bici.

«In questo modo», chiarisce Foschi, «conserveremmo lo spazio per i pedoni, si realizzerebbe comunque l’asse ciclabile, ma garantiremmo anche le condizioni di sicurezza all’incrocio con i passi carrabili. Si tratta di un’ipotesi alternativa perfettamente percorribile, visto che lo stesso Comune pochi anni fa aveva ipotizzato di costruire la pista ciclabile sul marciapiede lato mare, dove infatti aveva già sistemato una fila di paletti all’uscita delle abitazioni per proteggere l’attraversamento della pista ciclabile».





LA LETTERA DEI CITTADINI

I cittadini hanno già scritto, lo scorso 27 settembre, una lettera al Presidente della Provincia Di Marco, al sindaco Alessandrini, ai rispettivi uffici tecnici, al Prefetto, ai Dirigenti della Polizia municipale, Polizia stradale, sollevando la problematica ma fino a oggi non hanno avuto alcuna risposta.

«A questo punto», annuncia Foschi, «porteremo la problematica all’attenzione della Commissione consiliare Lavori pubblici e al suo Presidente, Piernicola Teodoro, chiedendo la convocazione urgente di un sopralluogo sul posto, insieme ai tecnici per aprire subito il confronto sulle possibili alternative progettuali».