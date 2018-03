Mercato piazza Muzii, box pronti mai consegnati.  «Danno erariale da 170 mila euro»

PESCARA. Tanti, troppo anni in attesa, il Comune di Pescara che rinuncia ad incassare e 170 mila euro e un esposto inviato in procura che si sta avviando verso l’archiviazione.

E’ infinita l’odissea di alcuni commercianti pescaresi ai quali nel 2014 il Comune aveva assegnato i box del primo piano del Mercato coperto comunale di piazza Muzii. Ma quegli spazi non sono mai stati consegnati.

Loro non riescono a capire i motivi: alcuni hanno sostenuto spese ingenti per l’acquisto di materiali per l’arredo, roba poi stivata in magazzini e che con il passare del tempo si sta anche rovinando.

L’avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi (23 in totale) risale al gennaio del 2010. A marzo dello stesso anno uscì la graduatoria.





Si sono susseguite altre manifestazioni d’interesse richieste dal Comune a dicembre del 2010, a febbraio 2014 e a febbraio 2016.

Ad un certo punto, in concomitanza con l’approssimarsi delle elezioni comunali del 2014 qualcosa sembrava smuoversi: gli assegnatari erano stati tranquillizzati da alcune dichiarazioni resa a verbale dall’assessore dell’epoca, Gianni Santilli.

Insomma si annunciò che la consegna dei box sarebbe arrivata a giugno 2014 e si disse pure che i lavori erano praticamente conclusi: mancavano insignificanti rifiniture. «Effettivamente constatammo che era tutto pronto», ricordano oggi i commercianti che parteciparono a quell’incontro.

Ma poi niente è successo e nessuno ha capito il perché e proprio alle luce di quelle rassicurazioni (pre elettorali) alcuni assegnatari fecero delle spese, anche ingenti, per l’acquisto degli arredi per i box.

In 12, a maggio 2017, hanno scritto al Comune una petizione di sensibilizzazione con la quale si è chiesto al sindaco Marco Alessandrini, all’assessore Giacomo Cuzzi e al dirigente del settore, Gaetano Silveri, di dare una data di consegna.

Risposte non ne sono arrivate. Nemmeno dalla procura alla quale i commercianti hanno inviato una denuncia. I giudici vogliono archiviare il caso.

Adesso i commercianti si focalizzano anche sul presunto danno erariale: se infatti i 23 box fossero stati consegnati dopo l’annuncio di Santilli il Comune avrebbe introitato almeno 170.200 euro di locazioni (circa 200 euro per ogni posto).

«In una situazione di dissesto finanziario in cui si trova il Comune sicuramente quei soldi sarebbero stati utilissimi», chiudono i commercianti.