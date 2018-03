Parco nell’area di risulta Pescara, Comitato Via ha escluso rischio di impatti ambientali

PESCARA. Il Comitato di Coordinamento regionale VIA ha decretato la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parco centrale nell’area di risulta della stazione.

Il Comitato è giunto a escludere la presenza di impatti ambientali negativi osservando che «l’intervento si configura come risanamento ambientale e riqualificazione urbanistica di un’area interessata da contaminazione ambientale (acqua e suolo), con riduzione delle aree impermeabilizzate e con un uso più propriamente naturalistico».



Il Comitato ha indicato alcune prescrizioni di cui si dovrà tenere conto nella redazione del progetto definitivo e nella esecuzione dei lavori, quali la conclusione del procedimento di bonifica prima dell’avvio delle opere, una rivisitazione degli impatti acustici – che comunque sono destinati a migliorare secondo le analisi specifiche già svolte in virtù del benefico effetto delle superfici a verde – e accorgimenti nella gestione dei materiali di cumulo nelle fasi di cantiere.

Il giudizio è condizionato, inoltre, alla conclusione positiva del procedimento di valutazione ambientale strategica di competenza comunale anch’esso in dirittura d’arrivo.

«A questo punto», commenta soddisfatto l’assessore Civitarese Mattucci, «procediamo con rinnovato impegno verso la approvazione del progetto in Consiglio Comunale e l’avvio delle procedure per la gara di appalto. Nelle prossime settimane e nei mesi che ci separano dal momento in cui il bando vedrà la luce nella prossima primavera, ci occuperemo di definire al meglio gli aspetti legati alle funzioni e tipologie dei vari settori del parco nonché alla sua gestione e sicurezza, fermo restando che a coloro che parteciperanno alla gara sarà richiesto un elevatissimo standard tecnico-professionale e una qualità della progettazione e delle soluzioni gestionali sulla cui eccellenza si giocherà l’aggiudicazione del progetto definitivo. In questa fase vogliamo continuare ad ascoltare i suggerimenti e le idee dei cittadini e degli esperti su che parco centrale vogliamo, come è avvenuto nell’incontro pubblico del 4 ottobre scorso dal quale sono emerse indicazioni in tema di mobilità, soluzioni architettoniche, aspetti vegetazionali ed ecologici di cui terremo conto nella redazione dei documenti di gara».



L’intero progetto di riqualificazione richiederà, secondo le stime del Comune, 36 mesi di lavoro e 52 milioni di euro per trasformare 11 ettari di terreno nel cuore della città che entro il 2022 potrebbe essere totalmente stravolto.

I piani sono ambiziosi: un’area verde suddivisa in un parco con giardini tematici, parcheggi interrati e a silos (2 mila posti), un terminal bus e due edifici collocati a nord e a sud dell’ex stazione centrale. Poi ancora un collegamento pedonale tra la stazione e corso Umberto e una pista ciclabile che si collegherà con i tratti attualmente esistenti lungo la strada parco, il ponte di ferro, il lungofiume, via De Gasperi e corso Vittorio Emanuele.

L’intero progetto ha un costo di 52 milioni di euro, 40 messi dai privati e circa 12 milioni di fondi pubblici derivanti dal Masterplan.



Qui tutto il progetto.



«VITTORIA DI PIRRO»

«È una vittoria di Pirro quella dell’assessore Civitarese dinanzi al Comitato VIA che, assumendo una decisione politica, e non tecnica, ha stabilito di non assoggettare lo studio presentato dal Comune sulle aree di risulta di Pescara ad alcuna valutazione», commenta del capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.

«Attendiamo di leggere il parere per poi decidere sulla sua impugnativa. Ma nel frattempo è chiaro che quello studio non supererà mai lo scoglio del Consiglio comunale, non permetteremo mai di far arrivare a gara un’iniziativa che tutela solo gli interessi dei privati e non di Pescara e che mira alla realizzazione di un centro commerciale in pieno centro, uccidendo tutte le attività esistenti sino a oggi, riducendo i parcheggi dai 2.250 odierni ad appena 1.600. Se l’assessore Civitarese pensa di aver vinto la battaglia, si preparasse a perdere la guerra».