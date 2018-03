Consorzio bonifica Sud, la norma intrusa regala l’assunzione all’indagato Valerio

ABRUZZO. L’ex direttore generale del Consorzio Bonifica Centro e responsabile della diga di Penne, Tommaso Valerio dal primo ottobre è definitivamente di ruolo presso il Consorzio di Bonifica Sud.

Ricoprirà la stessa ed identica posizione giuridica ed economica precedentemente svolta al Consorzio di Chieti, ossia quella di direttore generale ed in aggiunta quella di responsabile della Diga di Chiauci.

La nuova assunzione è stata resa possibile grazie all’emendamento "intruso" 4 bis inserito nella Legge Regionale numero 38 denominata "Interventi in favore dell'Aeroporto d'Abruzzo" approvata a luglio scorso in Consiglio regionale".

Non l’ha presa bene il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo che parla di «repubblica del Consorzio di Bonifica Sud» che continua senza sosta ad assumere in barba ai regolamenti regionali e leggi»

Valerio 42 anni, originario di Orsogna, nominato nel 2010 direttore generale del Consorzio di Bonifica Chieti Centro, è indagato nell’ambito di una maxi inchiesta dell’Antimafia aquilana su traffico di rifiuti denominata "Panta Rei". Un paio di mesi fa la procura di Chieti ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.





Le accuse per i 10 indagati?

Traffico illecito di rifiuti inquinamento ambientale, corruzione, truffa ai danni dello Stato ed abuso d’ufficio.

Tra gli altri arrestati eccellenti anche il presidente del Consorzio, Roberto Roberti.



Qualche settimana dopo il tribunale de L’Aquila annullò l’arresto di Tommaso Valerio «per insussistenza del carattere di gravità degli indizi raccolti» a suo carico.

Subito dopo scattò già il primo incarico al consorzio .



«E' veramente scandaloso che un Commissario, chiamato a ricostituire la Deputazione (Organo direttivo eletto dagli agricoltori) decida da solo le sorti e le assunzioni di un ente strategico e importante come lo sono i Consorzi di Bonifica. E’ di solo pochi giorni fa – spiega Febbo – la mia denuncia pubblica su come il Consorzio di Vasto continui ad assumere e ed elargire consulenze esterne senza seguire un minimo criterio di scelta o di selezione con il silenzio assenso della classe politica e di quella sindacale».

All’assunzione del direttore generale avvenuta con delibere numero 283 del 28 settembre seguono altre assunzioni e incarichi come si evince sempre dalle delibere del commissario Amicone e in particolare la n.260 e la n.278. Nello specifico si tratta di un’assunzione per 24 mesi di una signora di Torre Dè Passeri come figura amministrativa e la proroga di sei mesi ad un professionista di Roma che oltre al compenso percepisce il rimborso per le spese di viaggio.





«A questo punto», continua Febbo, «sarei proprio curioso di conoscere il parere sia della Direzione Politiche agricole sia dell’esecutivo regionale e soprattutto se sono al corrente delle recenti decisioni dell’attuale commissario Amicone»

L’ente di Vasto è stato l’unico Consorzio regionale ad aumentare del 57% il canone e ad aver avuto un contributo straordinario dalla Regione di euro 500.000, mentre il comparto primario continua ad avere forti disservizi e problematicità.

«Inspiegabile e molto strana, inoltre, è la scelta di non procedere all’elezione di una deputazione regolare e qualificata che sia espressione delle Organizzazioni Professionali e del mondo agricolo intero. Nei prossimi giorni – conclude Febbo – impugnerò queste delibere e atti approvati dal Commissario al fine di verificare se conformi alle leggi regionali vigenti e se c’è la copertura nel bilancio consuntivo del Consorzio che continua ad avere un pesante debito».