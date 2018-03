Filovia, Pescara aspetta i filobus. Da  Bologna a Lecce: tutti i progetti sventurati

PESCARA. A Pescara si aspettano i bus elettrici di ultima generazione promessi dal presidente Luciano D’Alfonso, l’ultimo passo per mettere in moto la regina delle incompiute cittadine.

Una storia infinita, un appalto, definito anche dalla Corte dei Conti, come il peggiore d’Italia. E basta sfogliare la cronologia per capire che i magistrati contabili non hanno detto nulla di nuovo: proposta da 25 anni, finanziata dal 1995, mai finita. Doveva essere un «trasporto rapido di massa» e, invece, oggi la storia non è ancora chiusa.

Il termine di ultimazione delle prestazioni, previsto contrattualmente per maggio 2009, è stato spostato al 2015 ed oggi i lavori non risultano ancora terminati.

In mezzo inchieste e scandali di ogni genere che hanno rallentato la corsa verso il disastro solo per pochi mesi e poi la nuova accelerazione con il finanziamento di altri lotti per poi nuovi stop e sospetti. Alla fine se davvero si riuscirà ad essere molto bravi fra anni avremo un mezzo che da Montesilvano arriva a Pescara quasi sicuramente sulla inadeguata, fragile e costosa strada parco.



Impossibile fare previsioni sul primo viaggio dei nuovi mezzi (chissà se filobus), non ancora acquistati.

Anche perché il futuro di un’opera pensata 25 anni sembra appeso a un filo. Qualche giorno fa D’Alfonso ha parlato dell’acquisto dei mezzi «di ultima generazione».

Una scelta accolta con favore dai comitati civici che da decenni si sono detti contrari all’opera e che lo sono diventati sempre più man mano che prendeva forma un’opera “impossibile” dopo errori e plurimi svarioni.

Sulla strada parco, quindi, potrebbero passare autobus elettrici di dodici metri.

«Quei 9 milioni di euro che ballano sul progetto della filovia non permetterò che siano deglutiti come hanno fatto i miei predecessori con le casematte», ha detto D'Alfonso.





Una storia complicata e ingarbugliata che solo l’inchiesta archiviata a contribuire a delineare pallidamente gli scenari sfuocati sul quale è nato e sviluppato il progetto della filovia.

Intanto proprio in questi giorni i comitati cittadini pescaresi guardano quello che sta accadendo a Torino perché qualche giorno fa sono sbarcati i veicoli prodotti dall’azienda cinese BYD nello stabilimento di Shenzhen che funzionano a dovere.

Trecentodieci chilometri di autonomia, con una sola carica notturna, sono più che sufficienti per coprire una intera giornata di servizio al costo di 2 Euro/Km a fronte dei 6 Euro del filobus “Full electric” previsto a Pescara. Del tipo, per intenderci, di quelli troppo spesso fermi nei depositi ATAC di Roma.

«Fabiani e Tonelli non ne saranno a conoscenza, Civitarese neppure, ma a Torino e Novara, intanto, i bus elettrici della BYD Europe entrano, in questi giorni, in regolare esercizio», chiede Ivano Angiolelli, portavoce dei comitati.

«La Filovia di Pescara, checché ne dicano TUA e Comune, sulla base delle intenzioni esternate dal Presidente D’Alfonso agli Stati Generali della Mobilità Urbana del 30 settembre decorso, in nome e per conto della Regione Abruzzo, titolare unico del procedimento, pare destinata a seguire la stessa sorte».





A LECCE ADDIO FILOVIA

E se a Torino tutto sta filando liscio come l’olio, non si può dire lo stesso di Lecce dove l’amministrazione ha intenzione di dismettere tutto e smontare addirittura la rete infrastrutturale della filovia cittadina.



Un passo che sembra ormai imminente a dimostrazione che come è stata fatta così sarà cancellata. Bisogna attendere l'estinzione del mutuo quindicennale contratto dal ministero per le Infrastruttura per circa 9 milioni di euro, al tasso d'interesse del 4.41 per cento.



Nei giorni scorsi il sindaco di Lecce è stato per circa due ore a colloquio con il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, al quale ha illustrato a che punto è la tormentata vicenda. All'esponente del governo il primo cittadino ha mostrato i numeri di un sostanziale fallimento: di gran lunga sotto le stime quello dei passeggeri trasportati e quello dei chilometri percorsi, oltre al costo d'esercizio aggiuntivo pari a mezzo milione di euro ogni anno e al mancato riconoscimento del contributo regionale al sistema filoviario.

E dire che proprio quell’avventura, così come quella di Pescara, non era partita nel migliore dei modi: 10 anni fa il primo giro inaugurale. Due anni più tardi la conclusione effettiva dei lavori con 4 anni e mezzo di ritardo. Nel dicembre 2011, durante una delle prove di messa in funzione una delle vetture rimaneva in panne, provocando un enorme ingorgo nel centro della città. «Cittadini passanti volenterosi, sono accorsi numerosi, per liberare il viale dall'ingorgo, spingendo a braccia il filobus nel tentativo di farlo ripartire, ma invano, in quanto un veicolo elettrico non può essere azionato a spinta», raccontavano i giornali e i video di quella mattina da incubo sono ancora visibili sul web.

Insomma già dal principio c’erano tutti i segnali della disfatta.

I lavori sono stati pure oggetto di indagine della procura che ha scavato tra tangenti e intrecci affaristici-massonici.

«A Lecce», sottolinea Ivano Angiolelli, «per venti chilometri di filovia, sono stati spesi 23 milioni. Quindi, a Pescara, l’impegno di spesa è stato superiore di ben quattro volte rispetto all’investimento realizzato a Lecce. Incredibile. Per fortuna e grazia ricevuta, a novembre 2014 è fallito il costruttore olandese del vettore Phileas previsto in esercizio, lungo 18.87 metri, dotato di guida magnetica semiautomatica mal funzionante nella sperimentazione prolungata di strada. Che - per questo motivo - non avrebbe mai potuto circolare in sicurezza, a doppia corsia di transito, su un tracciato largo mediamente sette metri, privo di marciapiedi a norma, persino inaccessibili alle persone con disabilità».





IL CASO BOLOGNA

Anche a Bologna non è andata meglio anche se forse si è riusciri ad aggiustare il tiro, seppur con milioni e milioni di euro buttati al vento.

Ne sono l’esempio lampante una cinquantina di filobus abbandonati nella zona dell’Interporto: arrivati in città nel 2008 non sono mai entrati in servizio. Il Resto del Carlino ricorda il loro arrivo trionfale in città: «era il fatidico 11 settembre, coincidenza spettrale, quando all’improvviso un pezzo di Civis è apparso alla Festa dell’Unità, entrando a gamba tesa nell’immaginario dei bolognesi»

Poi bastò qualche test in città e il lavoro di una commissione ministeriale per appurare che quei mezzi erano pericolosi, e che bastava una goccia di pioggia a terra o sull’obiettivo impallare la lettura ottica e rendere precaria la sicurezza dei passeggeri. A Irisbus, nel frattempo era stata pagata una prima tranche:34,7 milioni di fondi ministeriali, quindi soldi pubblici.

Un danno all’erario ipotizzato dalla Guardia di finanza nel 2012, cui le fiamme gialle hanno aggiunto, sempre come ipotesi, i 48,6 milioni, spesi per la realizzazione di banchine, segnaletica e adeguamenti alle strade. Il resto della storia è noto: partirono le inchieste (tutti assolti) e le richieste di risarcimento incrociate tra Comune, Atc e Irisbus. Il 30 novembre 2012, tra i litiganti scoppiò la pace: Crealis al posto dei Civis.

Basteranno anche a Pescara i nuovi mezzi super tecnologici per dimenticare 25 anni terribili?