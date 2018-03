Chieti, nuova gestione e lavori in Circolo tennis

CHIETI. Verrà completamente riqualificato il Circolo tennis di Chieti grazie ad un investimento di 200.000 euro che sarà garantito dall'Asd Tennis Chieti, che si è aggiudicata la gestione della struttura per i prossimi dieci anni dopo aver risposto al bando pubblicato dal Comune. Il prossimo 11 ottobre inizieranno i primi lavori che comporteranno la sostituzione del telo di copertura di uno dei cinque campi e la sostituzione del tappeto in erba e del tappeto in gomma di un altro campo con un tappeto in erba. A seguire, gli interventi riguarderanno la ristrutturazione della palazzina dei servizi e la realizzazione di una Club House con annesso punto ristoro. Il nuovo progetto gestionale è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio e dall'assessore allo sport Antonio Viola, presenti il presidente dell'associazione Tennis Chieti, Enio Marianetti e il direttore di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiulli, che nell' occasione ha donato un defibrillatore al sodalizio quale segno tangibile della vicinanza di Confartigianato, da sempre impegnata anche nel sociale, al mondo della sport cittadino, in particolare al tennis.



''Grazie all'affidamento della gestione del Circolo Tennis - ha rimarcato Di Primio - la storica struttura sportiva risalente al 1936, e che tanto lustro ha dato alla nostra città, sarà riqualificata divenendo sempre più punto di riferimento per la cittadinanza grazie ad una struttura ricettiva accogliente in grado di potenziarne le attività''. ''Sono certo che gli impegni assunti con l'aggiudicazione del bando di gara - ha detto Viola - porteranno il Circolo Tennis, che in questo ultimo anno ha registrato un boom di iscrizioni, ad ottenere risultati sempre più ragguardevoli. Desidero, inoltre, ringraziare il Direttore di Confartigianato, Daniele Giangiulli per la sua dimostrazione di vicinanza al territorio. L'affidamento dei Campi da Tennis - ha proseguito Viola - è solo l'ultimo in ordine di tempo. In base al nuovo regolamento, che recepisce la legge regionale in materia, l'Amministrazione Comunale sta provvedendo ad affidare la gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini. È nostra ferma volontà agevolare lo sport in città ed è in tale ottica che, di recente, abbiamo proceduto all'affidamento delle palestre scolastiche alle società sportive che potranno, quindi, usufruirne per le proprie attività''.