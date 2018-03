Val di Sangro. Scaduti i termini per pirogassificatore: «storia chiusa»

CHIETI. «La Regione Abruzzo si appresta ad archiviare, nelle forme di legge, il progetto di costruzione di un impianto di pirogassificazione dei rifiuti in localita' Brecciaio Colle Campitelli».



Questa e' la netta dichiarazione del Sottosegretario d'Abruzzo Mario Mazzocca che ha poi aggiunto che sono decorsi i termini dell'ultima proroga concessa dal competente Servizio e dunque ha provveduto ad invitare i responsabili del Servizio Valutazione Ambientale, oltre che il Presidente del Comitato VIA Abruzzo, a voler procedere, «senza indugio alcuno, a disporre l'archiviazione della pratica»

Lo scorso 5 luglio il citato Servizio regionale concesse alla ditta istante Marcantonio s.a.s. un'ultima proroga di 90 giorni affinche' la stessa provvedesse ad integrare sostanzialmente la documentazione progettuale originariamente prodotta.

Il termine ultimo per l'acquisizione di detta documentazione integrativa, da informazioni assunte presso i competenti uffici regionali, e' trascorso proprio oggi senza riscontro alcuno.



«E' ormai imminente, dunque, l'adozione dell'atto formale con cui la Regione disporra' l'archiviazione della proposta di intervento in argomento. Chiudiamo cosi'», ha aggiunto Mazzocca, «una vicenda iniziata oltre due anni fa che ha visto da subito le popolazioni locali contrarie alla proposta di costruzione di un impianto che, oltretutto, contrasta con le scelte del nuovo piano di gestione dei rifiuti che esclude categoricamente l'incenerimento dalle ipotesi di trattamento dei rifiuti stessi. Ho potuto constatare di persona, sia con un sopralluogo sia partecipando ad un assemblea svolta il 12 novembre 2016, la fondatezza delle ragioni di chi si opponeva alla costruzione di un siffatto impianto in una zona contigua a due SIC (Siti di Interesse Comunitario) 'Lago di Serranella' e 'Bosco di Mozzagrogna', che le amministrazioni comunali intendono salvaguardare per i propri progetti di sviluppo. Inoltre - conclude il Sottosegretario Mazzocca - la Regione sta attualmente investendo ingenti risorse per ammodernare l'impiantistica pubblica per il recupero e il riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, unica modalita' compatibile con una moderna concezione di economia circolare».