«Danni alla Provincia di Pescara da 1 mln di euro». Assolti De Dominicis e tutta la giunta

ABRUZZO. La Corte dei Conti Abruzzo ha assolto l’ex presidente della Provincia di Pescara, Giuseppe De Dominicis e i componenti della sua giunta Ezio Di Marcoberardino, Enrico Di Paolo, Antonio Linari, Rocco Petrucci, Marino Roselli.

La Procura aveva chiesto per loro la condanna al risarcimento in favore delle casse dell’ente di 1,1 milioni di euro in merito alla vicenda dell’ex direttore generale Edoardo Barusso, assunto proprio da De Dominicis nel 2000, dopo il parere favorevole espresso dalla giunta con la delibera 189.

L'incarico, stando al contratto, era di durata pari al mandato del presidente. Il trattamento economico fisso previsto era pari a 300 milioni di vecchie lire all'anno oltre ad un ulteriore compenso pari all'1 per cento della spesa complessiva, che gli veniva riconosciuto per attività di formazione e aggiornamento del personale, al rimborso di tutte le spese per la partecipazione a corsi e alcuni benefit. Il contratto prevedeva anche altri compensi in percentuale. Barusso inoltre non aveva vincoli di orari e presenze ed era dispensato dal servizio una settimana al mese. A conclusione del rapporto gli competeva anche un trattamento pari a una mensilità per ciascun anno.



LE POLEMICHE E LA RESCISSIONE

A seguito di alcune polemiche relative all'entità dei compensi la Provincia propose a Barusso una riduzione e successivamente la risoluzione del contratto lasciando solo la formazione. Al rifiuto di Barusso nel giugno del 2000 seguì la revoca del contratto che si basava sul fatto che da alcuni articoli di giornale pubblicati a Trieste «erano emerse circostanze rilevanti ai fini della valutazione di opportunità della nomina del dottor Barusso a direttore generale». La tappa successiva fu il ricorso del dirigente per contestare la legittimità dei provvedimenti e chiedere l'esecuzione del contratto.

Il giudice del lavoro non è entrato nel merito della scelta della persona, ma ha esaminato l’adempimento o inadempimento contrattuale tra le parti, con la conseguenza di arrivare alla condanna dell’amministrazione provinciale, perché la revoca era infondata.





CONDANNARE A RISARCIMENTO DI 1,1 MILIONI DI EURO

Secondo la Procura della Corte dei Conti De Dominicis e i componenti della sua giunta (colpevoli di «estrema superficialità») avrebbero dovuto restituire alle casse provinciali oltre 1 milione di euro e tra le altre cose erano colpevoli di non aver richiesto, come previsto per qualsiasi impiego, una dichiarazione sull’assenza di condanne o procedimenti penali in corso, che avrebbe consentito di apprendere quegli elementi di valutazione (riportati dagli organi di stampa) che hanno poi indotto alla revoca dell’incarico. «La valutazione preventiva della persona cui affidare l’incarico doveva essere svolta con prudenza, ragionevolezza e attenzione per gli obblighi contrattuali che sarebbero seguiti dopo la sottoscrizione del contratto medesimo», ha detto l’accusa.

Ma i giudici hanno deciso diversamente escludendo «la sussistenza di responsabilità amministrativa» e una «condotta connotata da colpa grave, intesa come scriteriatezza e massima negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni».

I giudici sottolineano inoltre che la scelta di Barusso sia stata fatta correttamente: a differenza di quanto è stato sostenuto dalla Procura, «è avvenuta dopo l’esame di diversi profili e dopo l’effettuazione di colloqui informali anche con altre personalità della ricerca universitaria ed altre figure dirigenziali».

Nessuna anomalia comportamentale, si legge sempre nella sentenza, è stata individuata anche nella fase della revoca del provvedimento di nomina e nel lungo contenzioso civile: «non era prevedibile l’esito infausto del giudizio giuslavoristico e comunque su di esso si era fatta da parte degli organi competenti adeguata istruttoria. Il comportamento dei convenuti risponde a criteri di sufficiente ponderazione e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza amministrativa. Del resto, la decisione di agire o resistere in giudizio può apparire una scelta legittima e giustificata, considerate tutte le problematiche connesse; la scelta medesima presenta un alto grado di discrezionalità ed in quanto tale è insindacabile da parte del giudice contabile, salvo che si dimostri palesemente infondata ed irragionevole».





DE DOMINICIS SODDISFATTO

«La sentenza della magistratura contabile mi restituisce quella tranquillità e quella serenità che avevo sempre avuto nella gestione del bene pubblico nel periodo in cui ho ricoperto responsabilità di governo», commenta soddisfatto l’ex presidente della Provincia De Dominicis.

«Non mi sarei mai perdonato anche la sola idea di aver potuto procurare un danno alla collettività per mia colpa; avendo agito, in tutta questa vicenda, così come ho sempre fatto, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, oltretutto suffragato da atti e pareri interni ed esterni che hanno accompagnato il mio agire.

Posso finalmente dire che la mia esperienza politica si è conclusa senza una benché minima "macchia", pulito come ne sono entrato. E vorrei ringraziare, per questo, le tantissime persone che mi sono state vicine in questo difficile periodo, oltre al mio avvocato Giulio Cerceo, la cui grande competenza e professionalità si sono rivelate preziose».

Ma De Dominicis lancia un messaggio anche a «quei pochi» che hanno cercato di speculare su questa vicenda: «in uno stato di diritto, per fortuna, le sentenze le scrivono i giudici e non qualche toga improvvisata come il consigliere regionale Leandro Bracco, che ancorché non richiesto, si era autoproclamato custode della pubblica moralità. E dal quale, oggi, sarebbe lecito attendersi pubbliche scuse».

Alessandra Lotti