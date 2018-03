Abruzzese trovato morto nel letto ad Ibiza

CAPPELLE SUL TAVO. Un 37enne di Cappelle sul Tavo, Giuseppe Leonetti, è morto a Ibiza, in Spagna, dove viveva per lavoro, probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in casa.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi.

Stando a quanto riferito da familiari e conoscenti, gli amici che vivevano con lui lo avevano invitato a uscire, ma lui aveva rifiutato perché avvertiva un lieve dolore a un arto.

Al loro rientro i conviventi lo hanno trovato morto nel letto.

A Cappelle vivono i familiari del 37enne, tra cui il padre, molto conosciuto in paese per la sua falegnameria.

Della vicenda è informato anche il sindaco, Maria Felicia Maiorano Picone, che stamani ha firmato l'atto di sepoltura.

La salma di Leonetti rientrerà in Italia dopo le pratiche legali e burocratiche.

L’uomo era a Ibiza da tempo e lavorava nel settore nautico e turistico.