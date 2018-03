Piano D’Orta. Di Marco insiste: «La Provincia non poteva fare nulla prima del 2014»

PESCARA. Prima del 2014 la Provincia di Pescara non poteva fare nulla per obbligare la Edison a mettere in sicurezza e bonificare l’area inquinata dell’ex Montecatini. Ma appena le condizioni lo hanno consentito («dopo appena 37 giorni») la procedura è stata attivata.



Sulla mancata bonifica dell’altra Bussi, interviene nuovamente il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco (in carica dal 2014) che spiega come le procedure siano molto più complesse di quanto appaiano e come le polemiche ancora una volta siano solo strumentali e politiche e si rammarica per non aver letto di «compiacimenti» per il lavoro svolto e «paradossali» le accuse mosse.



«L’idea che la Provincia avrebbe dovuto diffidare Edison S.p.a. fin dal 2008 non considera il sequestro disposto dalla Procura della Repubblica», dice Di Marco, «e che solo negli anni 2014-2015 il Ministero, prima, ed il Tar, poi, si sono definitivamente pronunciati sulla possibilità di estendere gli obblighi di caratterizzazione e risanamento anche al responsabile dell’inquinamento, oltre che al proprietario dell’area come inizialmente disposto dalla precedente amministrazione provinciale. Con il mio insediamento (avvenuto nell’ottobre 2014) e a distanza di soli trentasette giorni dalla sentenza del Tar – altro che anni ! – la Provincia ha notificato ad Edison S.p.a. il preavviso di ordinanza e, nelle settimane immediatamente successive, la diffida alla quale sta dando esecuzione».

E prima?

«Un’ordinanza fatta prima di allora», aggiunge il presidente, «avrebbe seriamente esposto la Provincia al rischio di vedere Edison S.p.a. andare definitivamente esente da ogni tipo di intervento. “Agganciare” Edison S.p.a. all’inquinamento non è stata un’operazione giuridicamente e tecnicamente semplice perché, al di là delle inaccettabili banalizzazioni di chi sa fare solo polemica, la particolare tipologia di contaminazione ha costretto la Provincia a costruire, ed impostare, una diffida su base “presuntiva”: per un sito così rilevante credo che sia uno dei pochi esempi sull’intero territorio nazionale. La sistemazione del sito di Bolognano è stata una delle priorità del programma amministrativo al quale ho dato impulso anche contrastando i ripetuti tagli finanziari subìti dalle province».



Dunque «la Provincia si è prontamente attivata, in modo corretto e legittimo, tanto che Edison S.p.a. ha deciso di dare avvio alle operazioni necessarie per riportare l’area ad una fruibilità accettabile. Il risultato fino ad oggi ottenuto ed il lavoro svolto meritano, quindi, di essere tutelati da accuse non veritiere lanciate a soli fini politici. Un’amministrazione pubblica non può essere “bersaglio” di ripetute critiche, gratuite e immotivate, e mi sembra perfino doveroso che venga valutato il danno all’immagine per le accuse rivolte all’operato dei miei Uffici e all’istituzione che rappresento».

Nei giorni scorsi critiche erano piovute dal Forum Acqua e dal M5s che ha anche depositato un corposo esposto ed ha indotto la procura di Pescara ad indagare trovando nuovi impulsi ed avendo su di sé l’arduo compito di fare chiarezza su una procedura che di sicuro è molto complicata.

Se, però, dopo 10 anni le istituzioni tutte non hanno saputo fare di meglio per tutelare ambiente e salute pubblica allora il problema diventa un altro.

E non più semplice.



FORUM H2O: «CI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI E SI REPLICA BUSSI»

«Per quanto riguarda Piano d'Orta», replica il Forum, «il presidente richiama la questione del sequestro del sito nel 2007 come se fosse un problema insormontabile. Pare ignorare evidentemente che nel D.lgs.152/2006 vi è specificato all'Art.247 che, previo nulla osta della Procura, si va avanti normalmente con la trafila amministrativa prevista per le procedure di bonifica (messa in sicurezza; caratterizzazione; analisi di rischio; bonifica) e chi è chiamato ad eseguire le attività può entrare ("1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.") » .



Dunque secondo il Forum vista la legge la Provincia avrebbe dovuto individuare in Edison il responsabile già nel 2007, momento del sequestro, e la società avrebbe dovuto avviare tutte le operazioni sul sito inquinato dieci anni fa.



Il Ministero dell'Ambiente nella conferenza dei servizi decisoria del 2010 aveva già esortato gli enti a procedere proprio in questo senso. Si allega l'estratto del verbale (il verbale integrale è qui).

«Per quanto riguarda Bussi», spiega Augusto De Sanctis, «la Provincia il 30 novembre 2016 non si è presentata neanche alla fondamentale conferenza dei servizi sul Sito nazionale di Bonifica presso il Ministero dell'Ambiente dove noi eravamo presenti assieme a decine di altri enti. Avrebbe ascoltato direttamente dalle parole del Direttore D'Aprile, sollecitata dal Forum H2O, il rinnovo dell'invito a garantire l'individuazione del responsabile della contaminazione per le discariche 2A e 2B. Fortunatamente c'è il verbale della conferenza a testimoniarlo inviato a tutti gli enti. Visto che la Provincia continuava nell'inerzia il Ministero a febbraio 2017 ha dovuto scrivere una specifica lettera di sollecito dove si scrive che il procedimento in capo alla Provincia è «da lungo tempo pendente»…