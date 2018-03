L’Aquila, al circolo tennis in 10 anni 800mila euro di investimenti

L’AQUILA. Un finanziamento di 400mila euro dalla Regione al Comune dell'Aquila per la riqualificazione e il rilancio del Circolo Tennis Peppe Verna.

Soldi preziosissimi che piovono sul complesso sportivo al centro della città a ridosso del Castello Cinquecentesco, dalla storia prestigiosa (è stato fondato nel 1930 ed è ad oggi tra i più antichi d’Italia) «che ora sarà in grado di dispiegare a pieno le sue potenzialità anche come luogo di aggregazione sociale».

Queste nuove risorse fresche consentiranno al circolo di poter vantare investimenti per quasi 800 mila euro in meno di 10 anni. Il tutto a beneficio dei 309 soci. Il circolo conta una squadra di serie A2, una squadra di serie C, una squadra di D1 femminile.

Ieri mattina in una conferenza stampa è stato così ufficializzato l’intervento fortemente voluto dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, già concordato con gli assessori della passata amministrazione comunale Maurizio Capri ed Emanuela Iorio, finanziato grazie a economie derivanti da ribassi d’asta dal Par – Fsc 2007 – 2013.

La sede era stata già ristrutturata dopo il sisma del 2009 con un investimento di 250 mila euro per rifare i 4 spogliatoi. I soldi erano arrivati grazie alle forze interne, con l'aiuto dell'associazione Abruzzo Risorge e con la partecipazione dei comites Svizzeri, che hanno avuto la spinta da Roger Federer dopo il terremoto.





Nel 2015, invece, con un investimento di altri 140 mila euro (100 mila finanziati dalla fondazione Carispaq attraverso l’Associazione delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni e 40 mila dal Circolo) sono stati inaugurati due nuovi campi coperti. Contestualmente è stata firmata ufficialmente la convenzione con il Comune de L’Aquila, per la gestione di 15 anni.

Ad oggi il circolo vanta un bar ristorante, club house, 4 spogliatoi, 3 campi da tennis in terra battuta (3 dei quali coperti e riscaldati in inverno), 2 campi da tennis in Durflex (coperti e riscaldati in inverno), 1 campo polivalente in erba sintetica.

La destinazione delle nuove risorse, questa volte pubbliche, è stata messa a punto con il contributo tecnico del direttore generale della Regione Vincenzo Rivera, intervenuto ieri assieme a Pietrucci, all’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila Alessandro Piccinini.

C’era, ovviamente, anche il presidente del Circolo Tennis Ezio Rainaldi, imprenditore di 50 anni della Vibrocementi, delegato alla ricostruzione di Confindustria L'Aquila Abruzzo interno e già presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo prima di dimettersi, in polemica con l'amministrazione regionale per il possibile sfalcio dei finanziamenti da abbinare a quelli statali.

Dopo di lui è arrivata la manager di 27 anni, Nathalie Dompe', rappresentante di Farmindustria nel Consiglio generale di Confindustria.





«LA GESTIONE DEL CIRCOLO E’ DISPENDIOSA»

Il Comune sarà soggetto attuatore.

Pietrucci ha ringraziato - oltre ai soci, ai maestri e ai componenti del Cda del Circolo che in tempi di scarsità di risorse ne hanno portato avanti l’attività con oculatezza - il presidente Luciano D’Alfonso e i componenti della Giunta regionale, «in primis Giovanni Lolli, per avere raccolto la sollecitazione di avviare un intervento che contemplerà la complessiva riqualificazione, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico della struttura, che ha svolto e svolge, ancora di più dopo il terremoto “un ruolo di aggregazione importantissimo, e che dà lavoro a molte persone».

«La gestione è dispendiosa, lo sa bene che si occupa della direzione di impianti sportivi, anche quando come in questo caso si fa un lavoro virtuoso», ha detto Pietrucci.

«Questa è una grande opportunità: con l’assessore Piccinini stiamo immaginando un masterplan che si potrà mettere a punto con l’Università per valorizzare lo splendido complesso che comprende anche la piscina, il palazzetto e lo stadio, ma crediamo che vada fatto anche un lavoro simile a scala più grande per mettere a sistema tutto il patrimonio impiantistico dell’Aquila, oggi credo unico in Italia: una sorta di Piano regolatore degli impianti sportivi, per ottimizzarne e ridurne i costi di gestione».

Pietrucci ha inserito il finanziamento dell’intervento per il Circolo all’interno di una strategia che ha portato avanti per le infrastrutture in grado di servire lo sviluppo turistico, ricreativo e sportivo del territorio, elencando le risorse per le vie ferrate del Gran Sasso disposte assieme al vicepresidente della Regione Giovanni Lolli (2,5 milioni), per la pista ciclabile polifunzionale della Valle dell’Aterno e la rete ciclabile connessa (22 milioni), per il sostegno all’impiantistica dei Comuni dell’Altopiano delle Rocche (oltre 10 milioni).

L’assessore allo Sport del Comune Alessandro Piccinini ha assicurato che l’amministrazione cittadina è «pronta a raccogliere questa iniziativa, che va su una infrastruttura sportiva eccezionale, collocata nel cuore della città. Sarà una priorità assoluta e per il futuro dovremo immaginare un progetto integrato con gli impianti adiacenti».

Il presidente del Circolo Tennis Ezio Rainaldi ha elogiato la «sensibilità del consigliere e della Regione nel volere intervenire su questo struttura» e rivendicato il lavoro fatto in questi anni, quando nonostante le difficoltà il Circolo è stato gestito con «il cuore e la passione, non siamo mai stati tra quelli che hanno pensato di farlo chiudere. E’ una struttura che dà lavoro a dodici persone, che arrivano a più di venti con il bar e il ristorante, è la casa di scuole di tennis di tutte le età e la cui qualità di lavoro è testimoniata dalla vittoria, per due anni consecutivi, della Coppa Abruzzo». L’ambizione è «ricreare quel centro sportivo che tanti ci invidiano, oggi riconosciuto primo in Abruzzo e tra i più belli d’Italia».