Tocca ad  Amazon: in arrivo stangata Ue per evasione

BRUXELLES. Dopo i passi avanti sulla 'web tax', la Ue sferra un altro colpo contro le multinazionali che evadono le tasse sfruttando i vantaggi fiscali di alcuni Paesi europei come il Lussemburgo.

Stavolta la cartella con il conto delle tasse non pagate in dieci anni di 'agevolazioni' arriverà ad Amazon, proprio nel Granducato, domani, direttamente dalle mani della commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, che solo un anno fa presentò lo stesso conto alla Apple in Irlanda.

Alla produttrice dell'iPhone la danese chiese di pagare 13 miliardi che Dublino deve ancora recuperare, mentre la stangata per il colosso della vendita online - scrive il Financial Times - è nell'ordine delle centinaia di milioni che il piccolo Paese, pur non volendo, sarà obbligato a pretendere.





L'indagine dell'antitrust Ue su Amazon è aperta dall'ottobre del 2014, ultimo dei dossier aperti su altri 'big' Usa come quelli su Apple in Irlanda e Starbucks in Olanda. Un anno dopo, sempre indagando sul Lussemburgo, la Ue portò alla luce anche la maxi-evasione di McDonald's Europe, allungando la lista delle multinazionali americane finite nel mirino di Bruxelles, e causa delle cicliche tensioni con l'amministrazione di Washington.

Alla base di tutte le indagini ci sono i cosiddetti 'tax ruling', ovvero accordi tra aziende e amministrazioni fiscali che non sono illegali di per sé, ma lo diventano quando danno un vantaggio competitivo a danno degli altri concorrenti del mercato. Nel 2014 fu il predecessore della Vestager, Joaquin Almunia, a giudicare "non conforme alle regole Ue" lo schema che il Lussemburgo applicava ad Amazon Eu Sarl dal 2003, e che le consentiva di "pagare meno tasse" grazie ad un trattamento speciale dei suoi profitti. Le accuse furono rigettate tanto dalle autorità del Granducato che dall'azienda, e l'indagine proseguì anche se Amazon cominciò a pagare le tasse. Domani arriva la nuova tappa, con il conto milionario da saldare.





Quando l'anno scorso la Commissione chiese all'Irlanda di recuperare la cifra record di 13 miliardi di aiuti di Stato da Apple, il Governo si levò contro l' "indebita interferenza" di Bruxelles e avviò la battaglia alla Corte di Giustizia della Ue, ancora pendente. Anche l'azienda minacciò ripercussioni sui posti di lavoro in Europa. E lo stesso Lussemburgo, a cui nel 2015 fu chiesto di recuperare 30 milioni di euro da Fiat, fece ricorso alla Corte. In Italia intanto, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, lo scorso aprile aveva accertato una presunta evasione di Amazon per un totale di 120 milioni (85 di base imponibile e 35 di ritenute non versate). Su questo capitolo non solo è aperta un'inchiesta della Procura milanese per omessa dichiarazione dei redditi (1 manager indagato), ma è in corso di definizione l'adesione all'accertamento con l'Agenzia delle Entrate. E' lunga la lista delle multinazionali che hanno eletto il Lussemburgo come propria sede, sfruttando il suo fisco 'più amico', a volte ai limiti della legalità, come la Ue ha dimostrato attraverso le sue indagini. Anche il file su McDonald's Europe starebbe arrivando a conclusione. Secondo Bruxelles ha eluso totalmente il fisco sia in Europa che negli Usa, grazie a due ruling fiscali che le hanno consentito, dal 2009, di non versare le imposte sulla società, pur avendo realizzato ingenti utili: più di 250 milioni di euro nel 2013, scriveva Bruxelles.