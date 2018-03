Fontanelle chiuse a Pescara, Alessandrini: «acqua torbida ma parametri regolari»

PESCARA. L’acqua è «torbida» ma non ci sono «parametri batteriologici fuori luogo».

Lo ha detto stamattina in Consiglio comunale il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, rispondendo ad una interrogazione di Forza Italia sul caso di alcune fontanelle pubbliche chiuse nei giorni scorsi.

Ieri l’acqua è stata interrotta anche nella scuola di piazza Grue e in una ventina di abitazioni private ma secondo il primo cittadino tutto è sotto controllo: «stamattina l'assessore Di Carlo è andata in giro con le ditte specializzate che stanno attorno alle fontanine. Noi abbiamo avvertito l'esigenza di forme di controllo più estese sulla rete idrica che però non gestisce il Comune di Pescara».

Proprio per questo oggi ad ora di pranzo era in programma nella stanza di Alessandrini un incontro con l’Aca e il primo cittadino ha garantito che quello che emergerà dall’incontro sarà poi «subito riferito alla cittadinanza».

«Da ieri sera circa 300 cittadini di Pescara non possono bere l’acqua del rubinetto, divenuta improvvisamente non potabile, e nessuno spiega cosa sta accadendo», ha contestato il consigliere comunale di Fi, Vincenzo D’Incecco. «Non lo spiega l’Aca, responsabile della distribuzione dell’acqua e anche della rete fognaria, non lo spiegano Arta e Asl che continuano a fare analisi segrete, peggio ancora non lo spiega il sindaco Alessandrini, primo responsabile sanitario della tutela della salute dei cittadini. Oggi pretendiamo chiarezza dalle Istituzioni, pretendiamo che vengano date risposte alle famiglie preoccupate all’idea di aver bevuto per giorni acqua contaminata da non sappiamo quale sostanza. Vogliamo sapere perché l’acqua non è potabile, e vogliamo leggere i referti delle analisi già eseguite».

Forza Italia non nasconde le preoccupazioni per la tutela della sicurezza dei 168 studenti del liceo scientifico ‘Da Vinci’ sistemati nell’edificio provvisorio di piazza dei Grue, senza neanche poter bere acqua ai bagni: «chiediamo di sapere chi sta garantendo loro la fornitura di acqua per le ore di lezione, in una situazione che è veramente da terzo mondo. Se uno solo di quegli studenti dovesse accusare un malore, la responsabilità ricadrà sulle spalle del sindaco Alessandrini».

Alessandrini ha spiegato che è l’Aca che si sta occupando del rifornimento d’emergenza.





Il tutto è cominciato qualche settimana fa quando è stata disposta la chiusura delle fontanine pubbliche della zona dei Colli, per la presunta presenza di coliformi dovuti, si disse, a un ‘ristagno d’acqua’. Poi è stata chiusa anche la fontanella pubblica all’interno della pineta Riserva dannunziana. Poi a cascata tutte le altre fontanelle, compresa piazza dei Grue, Largo Baiocchi e la fontana antistante l’Aurum.

Ieri sera è poi scattato il divieto di utilizzo dell’acqua del rubinetto per 20 famiglie della zona di piazza dei Grue, ovvero circa 120 cittadini, e per la scuola di piazza Grue, che oggi non ospita solo i bambini della materna, ma anche i 168 studenti dello scientifico ‘Da Vinci’.

«Il sindaco», sottolinea D’Incecco, «sembra ripercorrere la rovinosa parabola dell’estate 2015, quando fece nuotare i cittadini in 30milioni di litri di liquami senza dire una parola. Oggi chiediamo ufficialmente – ha aggiunto il vice capogruppo D’Incecco – la convocazione di una riunione urgente allargata ai consiglieri di opposizione, con Aca, Arta e Asl, per leggere tutte le carte inerenti il ‘caso’ e pretendiamo di sapere dal sindaco Alessandrini quali misure intende adottare subito per accertare cosa sta accadendo a Pescara».