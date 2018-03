Bonifica mancata a Piano D’Orta e soldi spesi: altro pasticcio da districare

ABRUZZO. La troppa enfasi della Provincia di Pescara che si tira fuori dalla mancata bonifica dell'altra Bussi, Piano d'Orta, ha fatto infuriare molti e ha riportato d’attualità il caso sul quale sta indagando pure la magistratura di Pescara.

Nella lenta, inesorabile, ultradecennale inerzia pasticciata degli enti si avvistano all’orizzonte nuovi problemi per chi era obbligato dalla legge ad adoperarsi per la bonifica che non è mai partita.

Anche su questo punto è scattato un esposto del M5s che ha individuato numerosi aspetti dubbi invitando la procura di Pescara ad approfondire e a dare spiegazioni.

Le contestazioni che arrivano per Bussi e per piano d’Orta sono più o meno simili: la terra e l’acqua sono stati avvelenati da industrie che per quasi un secolo non si sono fatti scrupolo di sversare e interrare sostanze chimiche pericolosissime.

La legge impone loro di bonificare ma impone agli enti pubblici (la Provincia) di individuare il responsabile al quale va intimata la bonifica.

Solo nel caso in cui il soggetto responsabile si rifiutasse, allora gli enti pubblici possono procedere “in danno”.

Ma questo è stato fatto?

Le procedure prescritte sono state rispettate?

Su Bussi l’individuazione del responsabile non è mai stata fatta mentre su piano d’Orta in data 22 Maggio 2015, a distanza di 8 anni dalla scoperta, è arrivata la diffida alla bonifica della Provincia di Pescara al soggetto responsabile dell’inquinamento, Edison S.p.A.

Il punto è che, anche in seguito alle allarmanti relazioni dei tecnici, il Comune di Bolognano si è mosso prima di tutti e già nel 2012 aveva avviato studi preparatori per la caratterizzazione delle aree (cioè l’individuazione precisa delle sostanze sversate, il grado di contaminazione, informazioni varie utili per la futura bonifica).

Dunque il Comune di Bolognano ha speso soldi pubblici prima di ogni individuazione del responsabile il quale avrebbe dovuto fare lui la caratterizzazione e la bonifica.

Il 24 giugno 2015 (un mese dopo la formale diffida della Provincia ad Edison) la Giunta regionale concede a vari enti oltre 3 mln di euro per una serie di studi preparatori, tra questi ricevono soldi l’Arta, la Provincia ed il Comune di Bolognano a cui vanno 1.285.603,50 euro per «la predisposizione del piano di caratterizzazione e attuazione dello stesso (già approvato a febbraio 2015) progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica in via sostitutiva dei soggetti inadempienti».

Dunque la Regione di sicuro concede soldi a cose fatte perchè il piano di Bolognano era già stato redatto ma soprattutto specifica che i soldi pubblici vengono concessi «in via sostitutiva dei soggetti inadempienti».

Eppure Edison formalmente era stata diffidata appena 30 giorni prima e se anche è vero che da dieci anni regnava l’inerzia, legalmente si può solo dire che Edison dopo 30 giorni non si era ancora attivata.

Questi soldi sono stati spesi bene?

Davvero il pubblico poteva farlo?

E adesso potrà recuperarli?

Il baratro del danno erariale è dietro l’angolo perchè la Edison potrebbe benissimo dire che non paga per un piano di caratterizzazione al quale non ha partecipato e che non ha potuto controllare in contraddittorio.

E allora come si fa?

La fretta della giunta regionale non si giustifica a fronte di 10 anni di nulla. Se davvero si voleva fare in fretta all’indomani dei sequestri delle discariche (marzo 2007) bisognava far partire le diffide per poi stanziare soldi e avviare piani di caratterizzazione e bonifica.

Dopo 10 anni saremmo stati con buona probabilità a buon punto sulle operazioni di rimozione dei rifiuti tossici.



Nonostante tutto questo la Provincia per bocca del suo presidente Antonio Di Marco ha spiegato che non ci sono stati ritardi e che sono state fatte molte cose ma anche che parlare di obbligo di bonifica è improprio perchè di bonifica si deve parlare solo in determinati casi. Non sempre.





INDAGINI IN CORSO

La procura intanto sta indagando, anche in seguito all’esposto firmato dal M5s nel quale tra le altre cose si legge: «a distanza di 10 anni e dopo numerose riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi tenutesi fra l’Abruzzo e Roma, non si è stati in grado di mettere in sicurezza l’area. Eloquente l’estratto del verbale di una conferenza dei Servizi nella quale il Ministero chiede al “Soggetto Attuatore”, il Comune di Bolognano, di avviare una copertura, anche provvisoria, del corpo dei rifiuti».

«I documenti, dunque, ci dicono che in dieci anni pare che nessuno sia stato in grado di apporre sull’area neanche un telo resistente per evitare il dilavamento dei rifiuti da acque piovane» commenta Sara Marcozzi.

C’è poi la tardiva diffida al responsabile dell'inquinamento: «resta il dubbio rispetto a chi pagherà le spese sostenute dal Comune di Bolognano per la redazione del Piano, avvenuta in sostituzione e in danno, con il probabile rischio che le ingenti somme anticipate dalle Pubbliche Amministrazioni non possano essere richieste al privato. Anche perchè c’è stata la tardiva diffida al proprietario delle aree» .



«A nostro avviso, da cittadini prima di tutto», conclude Marcozzi, «sono inaccettabili la superficialità e il lassismo di questi 10 anni. Siamo stati costretti a presentare tre diversi esposti per attivare la procura e stabilire se questi ritardi siano "normali" o contro la legge. Pensare che la Provincia possa sentirsi soddisfatta del lavoro fatto sul S.I.N. Bussi sarebbe comico se non rappresentasse un'offesa per la popolazione dell'intera Val Pescara che da 10 anni attende il ripristino ambientale» precisa Sara Marcozzi



«Se la Provincia ritiene "intervento tempestivo" impiegare otto anni per l'invio di una diffida, non oso immaginare quanto tempo riterrà congruo per la bonifica. Un paio di secoli, forse! Nessun allarmismo, l'inquinamento è ancora tutto lì - purtroppo lo dicono i documenti - lì e continua a penetrare nelle falde».

E accade da oltre 50 anni.