Ortona, 20 milioni di investimenti in 3 anni senza aumentare tasse

ORTONA. Nel corso del Consiglio comunale di Ortona del 30 settembre è stato approvato il Documento Unico di prograammazione 2018/2020.

All’ordine del giorno, in totale, quattro punti: dopo il via libera al Dup si è paassati all’analisi dell’aula consiliare. Il documento, come ha ricordato l’assessore al Bilancio Francesco Falcone, disegna le linee strategiche dell’attività amministrativa. «Chi sostiene che la nuova amministrazione vuole finanziare i suoi progetti mettendo le mani in tasca ai cittadini, non ha compreso la mia relazione in aula – sostiene l’assessore Falcone – non è previsto nessun aumento di tariffe o tasse, ribadisco che il piano di investimenti di 20 milioni di euro in tre anni, è finanziato attraverso risorse estranee all’ente come trasferimenti o bandi. Nei prossimi tre anni l’amministrazione vuole ridurre il ricorso all’accensione di mutui anche per diminuire il peso della quota interessi sul bilancio comunale».

Un modo di amministrare totalmente diverso da quello seguito negli anni passati come è dimostrato anche dalla sensibile diminuzione della voce relativa all’anticipazione di cassa. Da un picco massimo registrato ad aprile/marzo 2015 di 5 milioni di euro, oggi la voce di anticipazione verso la tesoreria comunale si attesta ad una cifra di poco superiore al milione di euro.

«Come più volte ho spiegato – precisa l’assessore – ai consiglieri comunali che hanno partecipato alle commissioni consiliari in cui si discutevano questi argomenti finanziari, l’obiettivo dell’ente è quello di migliorare la riscossione di alcuni crediti per avere più disponibilità di cassa e quindi non ricorrere all’anticipazione. Sul versante dei debiti invece è stato chiesto ai dirigenti comunali di effettuare il riscontro di eventuali debiti fuori bilancio».

È stata poi approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune in aziende strumentali secondo le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175. In particolare è stata messa in liquidazione la società Ortona Ambiente vista la corrispondenza della condizione attuale della società pubblico-privata con l’articolo 20 comma 2 (paragrafi A, B e C).

«Si precisa – continua l’Assessore – che i provvedimenti attuati sono adempimenti previsti per legge, il pastrocchio che qualche consigliere comunale adombra, forse può essere riferito alla situazione che fino ad oggi si è mantenuta non rispettando la normativa».

Gli altri provvedimenti hanno riguardato una variazione in alcuni capitoli del bilancio preventivo 2017 e la risposta alle osservazioni prodotte dalla Corte dei Conti regionale sul rendiconto 2014.





BOCCIATO L'ORDINE DEL GIORNO DAL PD

L'esponente della minoranza chiedeva all' Amministrazione Comunale di provvedere con urgenza al ripristino e alla manutenzione dell'impianto di video sorveglianza nei punti nevralgici della città.

«Quando si parla di interesse della collettività, alle parole dovrebbero seguire i fatti altrimenti sono solo proclami, utili, forse, in campagna elettorale, ma non quando si è chiamati ad amministrare e quindi a dare risposte in nome del bene comune. Sono sorpresa e rammaricata dall'atteggiamento della maggioranza in Consiglio Comunale che ha scelto di non votare l'ordine del giorno presentato da me con il quale chiedevo di provvedere con urgenza al ripristino e alla manutenzione dell'impianto comunale di video sorveglianza esistente e alla installazione di altri strumenti presso i punti nevralgici della città e delle contrade, soprattutto nelle zone più a rischio e più frequentate. Naturalmente conciliando il diritto alla riservatezza dei dati personali e della privacy, con le esigenze di sicurezza e di tutela. Nella precedente gestione finanziaria era previsto uno stanziamento per l'aumento del numero di telecamere», dice Di Sipio (Pd) che stigmatizza l'atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza. «La tanto sbandierata apertura al dialogo e al confronto, di fatto non esiste, sono convinta che quando si tratta di prevenire e tutelare l'incolumità e il patrimonio dei cittadini, sia necessario superare steccati e divisioni. Il Consiglio Comunale quando affronta temi tanto delicati che investono la sicurezza e i beni dei cittadini, dovrebbe decidere insieme su cosa è meglio per la comunità e non rimanere imbrigliato nelle solite beghe tra maggioranza e opposizione». Nadia Di Sipio ha presentato la sua proposta nel corso del Consiglio Comunale del 30 settembre scorso e, ironia della sorte, proprio la notte tra il 30 e il 1 ottobre alcune attività hanno subito furti e atti vandalici e sono stati presi di mira anche alcuni appartamenti.

«Eppure nonostante il proliferare di un'attività criminosa che preoccupa non poco i cittadini, la maggioranza ha ritenuto di non dover discutere l'ordine del giorno dicendo che mancava l'assessore ai Lavori Pubblici. La tutela e la prevenzione dovrebbero essere il primo punto di ogni amministrazione. Ma a quanto pare ad Ortona non è stato così», conclude la consigliera del Partito Democratico.