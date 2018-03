Ryanair e voli cancellati: «608mila persone hanno ricevuto rimborso o cambio volo»

ROMA. Ryanair ha fornito i dati relativi ai rimborsi o alle soluzioni alternative che hanno riguardato in tutto 715mila persone alle quali in due ondate la compagnia irlandese ha cancellato i voli. Il provvedimento eccezionale e unico nella storia è dovuto ufficialmente all’obbligo imposto al vettore di assegnare ferie ai piloti che lavorano ad ore e con contratti che non prevedono tredicesima, ferie e malattie.

Per questa ragione Ryanair è stata costretta a cancellare centinaia di voli in tutta Europa.

Oggi sono stati forniti i primi dati in merito alle azioni portate avanti a seguito della cancellazione di 20.000 dei suoi 800.000 voli da settembre 2017 a marzo 2018:

Per le cancellazioni annunciate in data 18 settembre la compagnia assicura che tutti i 315.000 clienti hanno ricevuto notifiche via e-mail e che oltre 308.000 richieste di cambio volo o rimborso (oltre il 98% dei clienti coinvolti) sono state processate.

Dunque sembrerebbe di capire che tutti abbiano accettato o l’uno o l’altro tamponando il disagio comunque ricevuto.

Il restante 2% dei clienti (meno di 7.000) non ha ancora contattato Ryanair.

Per le modifiche alla programmazione invernale annunciate in data 27 settembre tutti i 400.000 clienti hanno ricevuto notifiche via e-mail e oltre 300.000 richieste di cambio volo o rimborso (oltre il 75% dei clienti coinvolti) sono state processate ed entro questa settimana la comapgnia si attende di raggiungere il 90% dei clienti (oltre 360.000).

Infine la compagnia aggiorna anche i dati sulla puntualità e negli ultimi 7 giorni della prima serie è migliorata, raggiungendo il 97% mentre negli ultimi 7 giorni, solamente 2 su 16.000 voli operati sono stati cancellati.