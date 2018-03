Provincia di Pescara, arrivano i soldi dalla Regione

PESCARA. Trasferimenti regionali per diversi milioni di euro sono stati approvati nella seduta odierna del Consiglio Provinciale. Tali finanziamenti riguardano interventi di sistemazione viaria e di edilizia scolastica, e daranno una boccata d’ossigeno a territori che portano i segni del terremoto di un anno fa e dei mancati investimenti derivanti dal taglio di risorse delle Province.

Nello specifico si tratta di:

- 1.600.000,00 euro per la sistemazione della strada consortile che va dal nucleo industriale di Alanno Scalo fino al centro del Paese (delib. GR 418/2017);



- 500.000,00 euro finalizzati a risolvere alcune criticità prioritarie di messa in sicurezza di due strade provinciali: la SP 20 “Pianella Cartiera” e la SP 44 conosciuta come strada della Bonifica, tra Villareia di Cepagatti e Scafa (delib. GR 418/2017);



- 611.000,00 euro finalizzati a otto interventi per il miglioramento sismico dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi” di Penne



- 1.221.000,00 euro per i lavori per il miglioramento sismico dell’istituto Spaventa di Città. Angelo. I finanziamenti per le scuole sono stati destinati dall’USR di Teramo ai due edifici scolastici della provincia di Pescara, in seguito alle segnalazioni della Regione della Provincia.



- 120.000,00 euro per interventi sull’edificio “Scuola della Pietra” di proprietà della Provincia;



- 30.000,00 euro per manutenzione straordinaria delle strade interessate dalla gara ciclistica “Ironman”.

Il Consiglio provinciale ha votato all’unanimità le proposte di delibera per la variazione in esercizio provvisorio delle suddette cifre, come anche altri punti all’ordine del giorno.

Tra questi c’era anche la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016. Con il voto favorevole di oggi, la Provincia ha deliberato la dismissione della propria partecipazione alle società Pescarainnova, Le Antiche Terre d’Abruzzo, Centro agroalimentare La Valle della Pescara, l’Autoparco di Montesilvano e Palacongressi spa.

Ha invece mantenuto per intero la propria quota di partecipazione, pari al 100%, nella società Provincia Ambiente, che si occupa di verifiche degli impianti termici, in base a quanto previsto dai parametri del D. Lgsl 19/8/2016 (scopo e oggetto delle partecipazioni, economicità, rispetto dei parametri stabiliti).