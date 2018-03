Rifiuti: nuovo impianto da 35.000 tonnellate all’anno ad Atessa

ATESSA. É stata avviata una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per un nuovo impianto per rifiuti da realizzare ad Atessa, nell'area industriale di Saletti, dalla capacità di 35.000 tonnellate/anno.

Il progetto è stato depositato oggi presso la Regione Abruzzo dalla società Di Nizio Eugenio S.r.l.di Mafalda (Cb).

L'intervento concerne riguarda un flusso di rifiuti provenienti da attività ambulatoriali ed ospedaliere a rischio infettivo da sterilizzare (per 20.000 ton/anno) da trasformare in Combustibile da Rifiuto (CDR) e in Combustibile Solido Secondario (CSS); il deposito di rifiuti non pericolosi per 10.500 ton/anno su cui potrà essere effettuata una cernita sui rifiuti conferiti, per l’eliminazione o separazione di eventuali frazioni non coerenti, la compattazione degli imballaggi leggeri mediante la pressa semi-automatica, il raggruppamento dei rifiuti per il successivo conferimento ad impianti di recupero esterni; rifiuti pericolosi 4.500 ton/anno con attività consistente nel deposito preliminare ed eventuale ricondizionamento preliminare/accorpamento.



La capacità annua complessiva dell'impianto è di 35.000 tonnellate.





Nella relazione allegata al progetto si può leggere che i rifiuti conferibili in ingresso all’impianto saranno rifiuti urbani e rifiuti speciali, comunque raccolti in modo differenziato. Potranno entrare nel nuovo impianto rifiuti dell’industria dei processi chimici inorganici ed organici, della plastica, della produzione di vernici e inchiostro, dell’industria fotografica e dalla lavorazione superficiale di metalli e plastica, rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti, ecc., scarti da demolizione e prodotti sanitari e urbani in genere già differenziati.



Il Forum H2O ha iniziato a studiare la documentazione per dare una propria valutazione al progetto al fine di presentare eventualmente osservazioni, a partire, a mero titolo di esempio, dalle emissioni in atmosfera previste (l'azienda dichiara fino a 1,312 tonnellate all’anno di polveri, 640 kg/anno di ammoniaca e 640 kg/a di composti del cloro.









Chiunque può depositare osservazioni entro il 28 ottobre 2017 al Comitato VIA della Regione Abruzzo.



