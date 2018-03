Piano d’Orta, inchiesta  su mancata bonifica ma la Provincia si tira fuori

PESCARA. La Procura di Pescara indaga sulla mancata bonifica dell’area dell’insediamento industriale in località Piano D’Orta, nel Comune di Bolognano, dove c’era fino agli anni ’60 lo stabilimento della Montecatini. Una storia molto simile a quella di Bussi che è esplosa da 10 ani e che ancora non vede nessuna opera di bonifica avviata nonostante le promesse e le rassicurazioni di tempi stretti.

A differenza di Bussi però su Piano d’Orta c’è stata una sostanziale inerzia e trascuratezza agevolata dal minore eco mediatico.

Per il pm Salvatore Campochiaro l’ipotesi accusatoria è quella di omessa bonifica a rischiare sono ancora una volta i vertici di Edison.

La Montecatini decise di insediare un proprio stabilimento per la produzione di Acido solforico da utilizzare nei concimi nel lontano 1902. Da allora la produzione crebbe fino ad arrivare al 1965, data in cui l’azienda chiuse i battenti.

Si è tornati a parlare di Piano D’Orta solo nel 2007, in seguito alla scoperta della discarica “Tremonti” a Bussi e nell’ambito della stessa inchiesta. Infatti, due mesi dopo quella scoperta, la Procura di Pescara pose sotto sequestro anche le aree dello stabilimento Ex-Montecatini

Dalle prime analisi avviate da un consulente esterno della Procura di Pescara emerse subito una fotografia molto preoccupante dell’area: suolo e acque contaminate, rifiuti interrati.

A inquinare la zona sarebbero stati, secondo il consulente della procura, agenti chimici di non poco conto fra i quali Vanadio, Mercurio, Piombo, Rame, Zinco, Berillio, Selenio, Manganese, Ferro e altri solvati vari. Dati che poi sono stati confermati anche nel 2012 in sede di Conferenza dei Servizi. Relativamente al materiale interrato si tratta di rifiuti pericolosi: 100.000mc di materiali disseminati su un area di 26.000mq a profondità variabile fino a 5m.



Nei mesi scorsi il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto sull’omessa bonifica alla procura e alla Corte dei Conti ed è partita l’indagine.

Anche questa indagine è stata affidata ai carabinieri forestali che hanno già acquisito numerose carte anche al Comune di Bolognano che negli scorsi anni si era mosso per redigere il piano di caratterizzazione e l’analisi di rischio. Da allora sono passati più di tre anni e di certo non si può dire che anche in questo caso la bonifica sia la priorità assoluta di enti pubblici ed Edison.

LA PROVINCIA SI TIRA FUORI

Adesso però la Provincia di Pescara (che sarebbe competente per l’individuazione del soggetto responsabile per la bonifica) si tira fuori e assicura di essersi «prontamente attivata per il risanamento ambientale dell’area» e di aver emanato nel settembre del 2015 una ordinanza nei confronti di Edison S.p.a. per l’avvio delle procedure prescritte dal Codice dell’Ambiente.

L’istruttoria compiuta dagli Uffici provinciali ha indotto Edison S.p.a. ad attivarsi per dare esecuzione a quanto prescrittole dall’amministrazione.

Sempre la Provincia ricorda di aver contestato l’impugnativa proposta dalla stessa Edison dinanzi al TAR di Pescara: «la società, di fronte alle puntuali e rigorose contestazioni dell’avvocato Matteo Di Tonno, incaricato dalla Provincia, ha rinunciato alla discussione del ricorso».





Lo stato delle attività vede, attualmente, secondo la ricognizione della Provincia, il completamento delle indagini belliche – per la ricerca di eventuali residuati – di competenza del Genio Militare cui spetta il rilascio del relativo nulla-osta.

«Parlare di misure di sicurezza inesistenti o inadeguate ovvero, ancora, di omissioni, errori e ritardi da parte delle amministrazioni competenti non tiene conto della reale evoluzione dei fatti ed, anzi, testimonia una scarsa conoscenza dei complessi iter procedurali da rispettare, determinando un allarme nella popolazioni interessate», si legge nella nota della Provincia.

Anche per le aree esterne al S.I.N. – come a suo tempo circoscritto dal Ministero – l’Amministrazione provinciale spiega di essersi attivata con la notifica di avvio delle procedure imposte dalla normativa di settore: «riguardo al loro esito, si procederà eventualmente step by step, senza clamori e sensazionalismi, con misurazioni oggettive e dati certi ed attuali, così da ripetere con successo quanto ottenuto per l’area del vecchio stabilimento».



Secondo la Provincia parlare di un obbligo di bonifica appare «tecnicamente improprio» perché si tratta di un’attività «che costituisce l’extrema ratio cui far ricorso solo in presenza di determinate condizioni di inquinamento, tanto da essere stata applicata in Italia solo in rari ed eccezionali casi: la normativa prevede, invece, una serie di ulteriori interventi ugualmente ritenuti idonei a garantire la sicurezza dei luoghi e della salute, quali il monitoraggio del piano di caratterizzazione, la messa in sicurezza permanente o operativa, la riparazione e ripristino ambientale. E per questo di attività è competente la Provincia, che, appunto, ha provveduto affinché la Edison le svolga».

«“Il risultato dell’amministrazione provinciale, con l’applicazione puntuale, prudente e discreta delle procedure amministrative – afferma Antonio Di Marco - può senza dubbio costituire un motivo di orgoglio e fiducia per l’intera comunità pescarese e per tutti coloro che hanno veramente a cuore la tutela dell’ecosistema: l’avvio dei lavori nell’area ex Montecatini costituisce l’esempio concreto degli obiettivi raggiunti da un’amministrazione virtuosa che, anche nella ristrettezza delle risorse finanziarie, rappresenta un punto di riferimento nell’attuazione delle politiche ambientali».