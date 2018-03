Nomine alla Asl, a processo il manager Flacco e l’ex direttore Di Pietro

CHIETI. Questa mattina il direttore generale della Asl di Chieti, Pasquale Flacco e l’ex direttore amministrativo Sabrina Di Pietro sono stati rinviati a giudizio.

Il manager deve difendersi dall’accusa di abuso d’ufficio mentre Di Pietro anche per falsa dichiarazione resa in occasione della sua assunzione alla Asl.

L’inchiesta è nata a seguito di una serie di esposti firmati dal presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo.

Il posto di direttore amministrativo della Asl di Chieti è rimasto vacante per 9/12 mesi prima che venisse occupato da Sabrina Di Pietro che però, dice l’ipotesi accusatoria, è stata nominata al vertice dell’azienda sanitaria senza averne i requisiti. In particolare, la professionista non avrebbe mai svolto, come richiesto dalla legge, per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Il Comune di Spoltore, con nota del 3 maggio 2017, aveva comunicato che l’ex Onpi (doveva aveva lavorato Di Pietro) «non è una struttura sanitaria e né ha ricevuto autorizzazioni quale struttura sociosanitaria in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, e che neanche nulla risulta in merito presso la ASL di Pescara».







Sulla nomina della Di Pietro, a suo tempo, il Tribunale dell’Aquila si era così pronunciato: «appare sussistente la non riconducibilità al concetto di struttura sanitaria della ex Onpi essendo a prevalente accoglienza alberghiera per anziani».

L’ex Onpi, ha ripetuto per mesi Febbo, «era “autorizzato” semmai solo per attività residenziale: si tratta infatti di una Casa di Riposo (albergo per anziani) che ha svolto e svolge da sempre attività socio assistenziale».

Di fatto l’Asl si è sempre difesa sostenendo di aver sposato in pieno il parere dell’avvocato (della Di Pietro) Alessandra Rulli sui titoli in possesso della candidata.

A giugno scorso, poi, Di Pietro ha lasciato l’incarico assicurando «non mi farà trattare da mentecatta o bugiarda».

Proprio in questi giorni è scoppiato un altro caso simile che riguarda però il direttore amministrativo dell’Asl di Pescara Paolo Zappalà che sostiene però di aver già chiarito tutto ai carabinieri che stanno indagando.