Sanitopoli, Del Turco&Co assoluzione per l’associazione a delinquere

PERUGIA. La procura generale di Perugia ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere dell'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, e degli altri imputati coinvolti nel processo bis sulla sanitopoli abruzzese in corso nel capoluogo umbro.

Per tutti il magistrato, al termine del suo intervento, ha chiesto di rivedere al ribasso le condanne già inflitte in secondo grado a L’Aquila. La decisione della Corte potrebbe arrivare in giornata.



La Cassazione nel 2016 aveva annullate alcune condanne, confermate altre, fatto sparire i risarcimenti per le parti civili per i quali bisognerà ancora fare processi; sulla associazione a delinquere doveva stabilire il tribunale di Perugia.

Un guazzabuglio di decisioni che ebbe un pesante valore sostanziale che non fa che accrescere le ombre che ruotano da sempre intorno al processo Sanitopoli a carico di Ottaviano Del Turco e altri.









I magistrati umbri tra le altre cose dovranno rideterminare il trattamento sanzionatorio per Del Turco e per altri imputati tra i quali l'ex assessore abruzzese alla sanità, Bernardo Mazzocca, e altri funzionari e componenti della vecchia giunta di centrosinistra, caduta sotto i colpi di questa inchiesta.

Un'inchiesta che durante il processo ha circoscritto di molto la portata: inizialmente le condanne erano state inflitte per 6 milioni e 200mila euro (le presunte mazzette), mentre in appello il giro di denaro si era ridotto a 800 mila euro.

La condanna per associazione a delinquere é stata annullata con rinvio anche nei confronti di Camillo Cesarone e Lamberto Quarta.

E' stato dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Cosenza contro la prescrizione. Sono state, inoltre, annullate senza rinvio le condanne per Antonio Boschetti, Bernardo Mazzocca e Luigi Conga per via della prescrizione.

Per gli altri capi di imputazione, invece, le posizioni di Conga e Mazzocca dovranno essere rivalutate dalla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione delle pene. Sono state annullate le condanne al risarcimento delle parti civili a carico di Sabatino Aracu, ed é stato rigettato il ricorso di Angelo Bucciarelli, condannato a due anni.





NESSUNA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Assoluzione «perchè il fatto non sussiste».

L'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco e gli altri imputati sono stati assolti dal reato di associazione a delinquere dalla Corte d'Appello di Perugia.



Assolto anche l'ex segretario generale della presidenza della Giunta regionale, Lamberto Quarta, e l'ex capogruppo della Margherita in Consiglio regionale, Camillo Cesarone.

Per l'ex presidente della Regione, i giudici hanno inoltre trasformato l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni.

La Corte ha inoltre revocato tutte le statuizioni civili a carico di Quarta e dell'ex assessore regionale alle Attività produttive Antonio Boschetti.

Oggi la Corte d'Appello di Perugia ha anche sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per cinque anni. Inoltre, ha disposto per l'ex governatore il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena principale inflitta. Del Turco e l'ex capogruppo in Regione della Margherita Camillo Cesarone sono stati condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Regione Abruzzo, quantificato in 700mila euro: il 70 per cento e' a carico del primo e il resto del secondo. L'ex presidente della Regione, insieme a Cesarone e all'ex assessore regionale alla sanita', Bernardo Mazzocca, dovra' inoltre risarcire i danni patiti da Vincenzo Angelini in relazione ai capi per i quali e' stata riconosciuta la loro penale responsabilita' che saranno quantificati in un altro giudizio. Revocate invece per Del Turco e Mazzocca le ulteriori statuizioni civili emesse a loro carico e a favore della Asl, delle Case di cura e dell'Aiop.



La Sanitopoli abruzzese prese il via dalle accuse dell'ex titolare della clinica Villa Pini di Chieti, Vincenzo Maria Angelini. Per questa vicenda Del Turco fu arrestato il 14 luglio 2008 assieme ad altre nove persone, tra cui assessori e consiglieri regionali. L'ex governatore fu detenuto in carcere a Sulmona per 28 giorni e, poi, trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. Qualche giorno dopo l'arresto, il 17 luglio 2008, Del Turco si dimise dalla carica di presidente della Regione e, con una lettera, si autosospese dal Pd, di cui era stato uno dei saggi fondatori e membro della direzione nazionale.





La pena per l'ex capogruppo in Regione della Margherita Camillo Cesarone e' stata rideterminata in 3 anni e 9 mesi, mentre per l'ex assessore Bernardo Mazzocca a due anni. I giudici umbri hanno concesso all'ex assessore alla sanita' i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena. Revocate, inoltre, tutte le statuizioni civili emesse a carico dell'ex assessore regionale alle Attivita' produttive Antonio Boschetti e dell'ex segretario generale della presidenza della Giunta regionale Lamberto Quarta. Le motivazioni della sentenza di assoluzione degli imputati saranno depositate entro 90 giorni.