Operazione ‘Master list’. Appalti truccati, ondata di arresti nella Marsica

AVEZZANO. Dall’alba di questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di Avezzano, la Squadra Mobile della Questura di L’Aquila sta eseguendo nelle province di L’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara un’ordinanza applicativa di misure cautelari in regime di arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avezzano, nei confronti di 7 persone, tra amministratori locali, pubblici funzionari ed imprenditori, in quanto inseriti in un «collaudato sistema illecito», da cui è scaturito il nome dell’operazione “master list”, finalizzato ad influenzare appalti pubblici in diversi comuni della provincia di L’Aquila.

I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, falso e rivelazione di segreto d’ufficio.

Le indagini andavano avanti da almeno due anni e già numerose erano state le perquisizioni a carico degli indagati che dunque sapevano della inchiesta da tempo.

Tra gli arrestati amministratori politici di primo piano e “faccendieri” o eminenze grigie che orbitano costantemente intorno al mondo della politica e degli affari pubblici.









Agli arresti sono finiti:



1) Antonio Ruggeri, nato a Pescina (Aq), con residenza ufficiale a Roma e domiciliato ad Avezzano, ex dipendente del Vaticano. Si è laureato in giurisprudenza alla Pontificia università lateranense della Città del Vaticano. Ha lavorato per l'Amministrazione patrimonio della sede apostolica (Apsa) come tesoriere del Tribunale apostolico della Rota romana e dal 2000 lavora nella segreteria del Prefetto del supremo tribunale della Segnatura apostolica. Esercita inoltre attività connesse all'assistenza al management e alle gestioni finanziarie delle aziende dell'area abruzzese e di altre regioni per conto di uno studio specialistico ed è consulente di piccole e medie imprese e del settore assicurativo.



Dal 2009 è associato presso lo Studio Legale, Andrea Errera, con sedi a Parma e Roma con specializzazioni in diritto ecclesiastico e canonico e con rapporti con la Curia. Ruggeri si qualifica come specializzato in consulenza di Diritto Societario. E’ stato a capo della residenza socio sanitaria per anziani Ex Onpi dell’ Aquila e tesoriere del Tribunale Apostolico della Rota Romana e soprattutto nominato dal papa segretario particolare del Cardinale Mario Francesco Pompedda, Prefetto emerito del Supremo Tribunale della segnatura apostolica.

2) Sergio Giancaterino, nato a Penne, imprenditore e titolare dell’omonima ditta, molto noto, affidatario di numerosi appalti pubblici tra cui l’ultimo per consegna dei lavori quello di piazza Sant’Alfonso a Francavilla al mare.



3) Antonio Ranieri, nato a L'Aquila, pubblico ufficiale con incarico di RUP presso Comune di Campotosto



4) Paolo Di Pietro, nato a Canistro e vice sindaco del Comune di Canistro



5) Giuseppe Venturini, nato a Tagliacozzo consigliere della società a capitale pubblico CAM, gestore delle acque pubbliche



6) Giuseppe D'Angelo, nato a Guardiagrele e sindaco del comune di Casacanditella



7) Emiliano Pompa, nato a Teramo, residente a Montorio al Vomano, imprenditore



Risultano indagati in questo filone anche il sindaco di San Martino sulla Marrucina, Luciano Giammarino, ispettore capo della polizia di Stato, i fratelli imprenditori Florideo e Silvano Primavera, Domenico Primante e l’attuale vicesindaco di Sante Marie, Vincenzo Zangrilli.





DA MARZO LA PAURA DI SVILUPPI INVESTIGATIVI...

La Squadra Mobile dell’Aquila lavorava da mesi nel più stretto riserbo.

Ma più volte gli investigatori sono usciti allo scoperto per perquisizioni e acquisizioni di atti e prove.

L’ultima di cui si ha conoscenza risale al marzo scorso quando gli indagati ricevettero il decreto di perquisizione e poterono capire a cosa fosse interessata la procura di Avezzano.

A marzo furono perquisiti l'ex vice sindaco con delega ai Lavori pubblici di Canistro (L'Aquila), Paolo Di Pietro, attualmente consigliere comunale della maggioranza guidata dal sindaco Angelo Di Paolo; l'amministratore delegato del Consorzio acquedottistico marsicano (Cam), una delle società idriche più indebitate, Giuseppe Venturini; il sindaco di Casacanditella (Chieti), Giuseppe D'Angelo; l'imprenditore teramano Emiliano Pompa.





In questi mesi sono stati analizzati i computer sequestrati dove sarebbero state trovate prove giudicate molto interessanti dai pm titolari dell'inchiesta, Roberto Savelli e Maurizio Maria Cerrato.

Nel caso di Canistro l'inchiesta riguarderebbe gli appalti per i lavori ai cimiteri ai tempi in cui Di Pietro era assessore ai Lavori pubblici con il sindaco Antonio Di Paolo, figlio di Angelo.

Nel caso del comune chietino le indagini avrebbero fatto emergere irregolarità in alcuni appalti.

In un altro filone della inchiesta nel mirino della procura marsicana sono finiti anche appalti nei Comuni di Ovindoli (con le perquisizioni all'ex sindaco Pino Angelosante e al suo vice Marco Iacutone), Cappadocia (coinvolta l'ex sindaco Lucilla Lilli) e Cerchio, con il sindaco, Gianfranco Tedeschi, quest'ultimo ex presidente del Cam.







LA “CUPOLETTA” E LO SCACCHIERE REGIONALE

L'operazione "Master list" nasce da precedenti filoni di inchiesta nella Marsica, sempre su presunti appalti e gare truccati e mazzette, che hanno coinvolto numerosi amministratori.

Nei filoni dei mesi scorsi è spuntato fuori il livello regionale: sono infatti indagati il consigliere e assessore regionale del Partito democratico Donato Di Matteo e il consigliere regionale della maggioranza di centrosinistra Lorenzo Berardinetti (Regione facile), che è anche sindaco di Sante Marie (L'Aquila).







I due, nel novembre 2016, sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per gli appalti legati al grande progetto relativo alla costruzione di un impianto sciistico che da Cappadocia collega Ovindoli e l'Altopiano delle Rocche.

In seguito alle dichiarazioni rese dall'imprenditore delle pubbliche illuminazioni Angelo Capogna, che ha rivelato agli inquirenti di avere versato tangenti a pubblici amministratori in vari comuni abruzzesi in cambio di aiuti per ottenere appalti, è indagata anche la senatrice aquilana del Pd Stefania Pezzopane, a cui Capogna sostiene di aver finanziato una campagna elettorale negli anni scorsi.

L'esponente del Pd ha rigettato ogni tipo di accusa.

Nel filone più corposo, che vede 36 indagati, le cui indagini si sono chiuse lo scorso maggio con le ipotesi di reato di turbativa d'asta e presunte tangenti, è spuntato anche il nome del deputato di alleanza popolare, Filippo Piccone, ex forzista e primo cittadino di Celano, attuale vice sindaco, che sarebbe indagato per una delibera del 2011, quando era sindaco.



L'operazione che oggi ha portato agli arresti domiciliari 7 persone tra amministratori, tecnici ed imprenditori delle quattro province abruzzesi, si basa proprio sullo sviluppo dell'esame dei documenti, intercettazioni ambientali e telefoniche e perquisizioni legate ai precedenti filoni di inchiesta.



LA LISTA, LA PIANIFICAZIONE E LA SPARTIZIONE

Ad innescare e a dare il nome all'inchiesta denominata "Master list", è stata tra le altre cose una lista di ditte che, secondo l'accusa, si dovevano spartire numerosi appalti sia in provincia di L'Aquila sia nel resto della regione, lista contenuta in un'agenda sequestrata in una perquisizione all'imprenditore di Penne, Sergio Giancaterino, ora ai domiciliari.

Per questo elemento, altri documenti e il materiale dei precedenti filoni, secondo la Procura della Repubblica di Avezzano e la squadra mobile, i destinatari odierni dei provvedimenti restrittivi sarebbero «inseriti in un collaudato sistema illecito, da cui è scaturito il nome dell'operazione, finalizzato ad influenzare appalti pubblici in diversi comuni della provincia di L'Aquila».

Nel corso delle attività investigative sono stati registrati plurimi episodi di corruzione, palesatisi attraverso la dazione di denaro in parte in contati oppure sotto forma di consulenze, sponsorizzazione di una società di calcio dilettantistica, sub appalti a ditte di familiari degli indagati, acquisto di biglietti di lotterie patronali lotteria patronale, noleggio di tendoni per una festa e contributi in beneficenza.





DITTE TUTTE D’ACCORDO TRA DI LORO

Secondo le carte in possesso dell'accusa, il meccanismo più utilizzato da parte di amministratori, tecnici e funzionari coinvolti, era quello di rispondere alle gare con le ditte d'accordo con chi avrebbe dovuto vincere tra di loro stabilendo insieme il massimo ribasso.

Naturalmente, l'obiettivo sarebbe stato quello di partecipare agli appalti e di far ruotare i vincitori. Da riscontri e intercettazioni sarebbe emersa l'intesa raggiunta tra gli indagati per la gara relativa alla sistemazione dell'edificio comunale del Comune di Canistro: in un appalto di circa 480mila euro, circa 20mila sarebbero stati distribuiti tra ditte partecipanti e amministratori attraverso contributi e consulenze.

L'appalto - ritengono Procura della Repubblica di Avezzano e squadra mobile - non è poi andato a buon fine «per cause indipendenti dalla volontà degli indagati».

Le indagini riguardano tra gli altri, a Campotosto (comune dell'Aquilano che ha subito il terremoto del Centro Italia 2016-2017 e di L'Aquila del 2009), l'appalto per la manutenzione dell'area di campeggio Capparella e della struttura adibita a centro velico "casa dei pescatori", oltre a interventi nell'ex discarica in località Reperduso, le aste pubbliche bandite dall'Unione dei Comuni delle Colline teatine, di cui il Comune di Casacanditella è capofila: a tale proposito, al centro dell'inchiesta i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle grande del Comune di San Martino sulla Marrucina.

Ed ancora: a Capistrello (L'Aquila), la gara relativa ai lavori di manutenzione del depuratore eseguiti dal Cam.





QUATTRO CHIACCHIERE IN AUTO E LA PEN DRIVE

Gli investigatori, attraverso una vasta attività di intercettazioni telefoniche e ambientali durate un anno, hanno individuato quello che nel corso di una conferenza stampa in Procura, ad Avezzano, hanno definito 'un cartello d'imprese' facente capo ad un imprenditore di Pescara, Sergio Giancaterino, e ad un intermediario di Avezzano, Antonio Ruggeri, che avrebbero individuato una serie di ditte alle quali affidare i lavori, tutte segnate in un'agenda, una sorta di libro mastro, sequestrata dagli inquirenti.

Nell'ambito di una perquisizione in casa di uno degli indagati, la Polizia ha trovato ben nascosta anche una pen drive con una lista di ditte che, secondo l'accusa, avrebbero preso parte al disegno criminoso. Secondo Procura e investigatori, il metodo usato dagli indagati era quello di creare 'nero utile al pagamento delle persone che poi avrebbero corrotto'. Nel corso delle indagini, inoltre, gli inquirenti hanno scoperto che gli arrestati usavano un'auto come ufficio nella quale si svolgevano riunioni e si decidevano le strategie da usare. Nell'ambito dell'inchiesta, iniziata nel 2015, sono coinvolte anche altre sei persone che nei prossimi giorni saranno ascoltate dagli investigatori. All'esito degli interrogatori si deciderà se e come procedere nei loro confronti.