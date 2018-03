Concorsi truccati. Governo e Università stupiti, per tutti gli altri è «cosa nota»  

ABRUZZO. E’ la notizia più commentata da oltre 24 ore sui social e sta scuotendo il mondo politico e quello accademico.

L’inchiesta della Finanza, partita da Firenze, ha portato ai domiciliari sette professori, mentre altri 22 attendono di essere interrogati per sapere se saranno o meno interdetti, e sta scatenando reazioni per certi versi scontate.

Da una parte gli esponenti del governo e dai vertici universitari fanno emergere un certo “stupore” come se le notizie emerse fossero una sorpresa inaspettata.

Il resto del mondo politico e civile è indignato perchè le logiche sono note e non originali nè circoscritte ad un luogo specifico. Molti i commenti di professori, accademici, ricercatori che oggi si sono lasciati andare un pò di più criticando certe logiche di cui oggi si può parlare ma che sono percepibili con molta attenzione molto spesso (anche se non sono frequenti nè le denunce nè indagini serie).

Questa inchiesta è nata dalla indignazione, dal coraggio e dalla furbizia di un professore che per il sistema ed il cartello dei prof doveva essere escluso dalla selezione. Invece ha raccolto prove e denunciato.

«Caro Philip, sei un grande!!! Le persone come te andrebbero clonate!!! Con grande ammirazione e stima».

E' uno dei tantissimi messaggi postati sulla bacheca di Facebook dell'avvocato Philip Laroma Jezzi, il tributarista fiorentino che con la sua denuncia ha avviato l'inchiesta della procura di Firenze.

Emblematica la frase che Jezzi si è sentita rivolgere da uno dei professori della commissione che gli chiedeva di comprendere “certe logiche”: «non fare l’inglese, fai l’Italiano» alludendo alla pianificazione delle nomine basate sul peso politico e non sul merito, come magari accade in Inghilterra.





Sui social il legale è già un 'eroe' che «ha avuto il coraggio di denunciare ciò che ormai è consuetudine accettata da tutti», come scrive Salvatrice.

Stima, complimenti e ringraziamenti arrivano da quasi tutti e Mary scrive: «Grazie Philip da parte dei giovani italiani preparati e bravi come te, traditi dall'Italia corrotta. Grazie per la tua rettitudine e il tuo coraggio. Non era facile. Grazie ancora».



Dopo i complimenti, però, sarà interessante capire quali e quante strade si apriranno -comunque- davanti al coraggioso avvocato o se magari dovrà notare un certo ostracismo più o meno palese.



Sarà la prova per testare se abbia o meno ragione il rettore dell'ateneo fiorentino, Luigi Dei, che ha detto: «Noi siamo i primi a volere che siano accertate quanto prima le responsabilità e se accertate che la punizione sia severa, rigorosa, esemplare. Ma nella comunità universitaria italiana ci sono migliaia di professori e di ricercatori che lavorano con onestà e hanno come faro il merito, la valutazione e la trasparenza. Siamo doppiamente feriti perché non vogliamo che una malattia venga scambiata per una epidemia».

Malattia? Quanto grave e quanto estesa?

Chi se n’è accorto e cosa ha fatto?

Di “malattie” si muore non c’è bisogno necessariamente di “epidemie”.



Del resto il coro di chi tenta di squarciare il velo di stupore e sorpresa c’è ed è nutrito.



Gianluca Vacca, deputato pescarese del M5s che si occupa in commissione istruzione proprio di università ha detto che «lo scandalo non ci stupisce perché noi del MoVimento 5 Stelle più volte in passato, anche attraverso delle interrogazioni e risoluzioni a mia prima firma, avevamo denunciato che il sistema per l'abilitazione scientifica dei docenti in Italia può prestare facilmente il fianco a fenomeni corruttivi. Né il Governo, né la maggioranza ci hanno mai ascoltato o sono corsi ai ripari, recependo i correttivi da noi proposti. L'inchiesta di questi giorni, scoperchiando per l'ennesima volta un indegno sistema per l'abilitazione e il reclutamento dei docenti universitari, non fa altro che confermare i nostri dubbi e dimostra che, tutto il settore accademico, in troppi casi, è ancora ostaggio di vecchie e marce logiche baronali, che nulla hanno a che vedere con un sistema meritocratico».



Secondo i grillini l’abilitazione scientifica dovrebbe essere basata su criteri oggettivi e non soggettivi o peggio discrezionali. Poi bisognerebbe intervenire anche sul reclutamento, «oggi ostaggio di logiche localistiche e baronali, in modo da riformare radicalmente il sistema attuale, per renderlo veramente meritocratico. I ricercatori meritevoli devono poter crescere, professionalmente parlando, senza dover sottostare ai soliti ricatti del settore».



Più duro il Codacons che sentenzia: «è una prassi nota da sempre a tutti nel mondo accademico italiano».

«Chi oggi, come il Ministro Fedeli, si scandalizza per i fatti di Firenze dimostra solo grande ipocrisia. Nepotismo, favoritismi e corruzione - spiega il Presidente Carlo Rienzi - sono all'ordine del giorno negli atenei italiani, già in passato sono stati portati alla luce scandali analoghi e chi è stato danneggiato ha ottenuto giustizia».