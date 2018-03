Filt: «a breve 100 dipendenti Tua stabilizzati a tempo indeterminato»   

ABRUZZO. Secondo le ultime insistenti voci confermate dalla Filt Cgil la Società regionale di trasporti TUA Spa starebbe per operare trasformazioni di contratti a tempo indeterminato di circa un centinaio di operatori di esercizio (autisti) già assunti dall'azienda nei mesi scorsi con contratto a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria di selezione pubblica per conducenti di autobus.

Sempre secondo quanto riferisce Franco Rolandi della FIlt la «buona notizia» pare sarà comunicata ufficialmente in occasione di una specifica riunione a cui sono stati espressamente invitati tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e che si terrà mercoledì 20 settembre alle ore 19.00 presso i locali aziendali, alla presenza di rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo.

«Se confermata», dice Rolandi, «la notizia rappresenta un primo importante risultato della vertenza attivata dalla Filt Cgil Abruzzo che, non a caso, è stata la prima a richiedere espressamente, in relazione all’entrata in vigore del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, la trasformazione dei rapporti di lavoro inviando una nota prima alla Tua in data 25 luglio 2017 e poi in data 12 agosto 2017 al Direttore della Regione Abruzzo Dott. Vincenzo Rivera».

Solo pochi giorni fa lo sciopero della Filt per contestare modalità seguite per opere alcune operazioni strutturali della nuova azienda unica di trasporto come trasferimenti di rami d’azienda e la contestuale trasformazione in house della società. Secondo alcuni però le decisioni della giunta avrebbero ricadute non trascurabili sia sulla qualità del trasporto nelle zone interne sia sulle società partecipate da Tua che non potranno più beneficiare dei fondi pubblici per il trasporto pubblico.



19/09/2017





TUTTO CONFERMATO E STABILIZZAZIONE AVVENUTA

Come anticipato 75 autisti sono stati stabilizzati da Tua Spa con contratto a tempo indeterminato.

Il provvedimento è stato autorizzato dalla Regione Abruzzo, socio unico dell'azienda di trasporti, e formalizzato nella giornata di mercoledì 20 settembre nella sede pescarese di Tua Spa in un incontro al quale hanno partecipato il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso ed il consigliere regionale delegato ai Trasporti, Camillo D'Alessandro.