Honeywell il nemico è francese: «vogliono la nostra morte ma resisteremo ad oltranza»

ATESSA. Un'ampia delegazione dell'Amministrazione comunale di Lanciano, guidata dal Vicesindaco Giacinto Verna, ha espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Honeywell che questa mattina hanno iniziato lo sciopero a tempo indeterminato a difesa del lavoro e del sito produttivo di Atessa. Erano presenti, oltre al Vicesindaco, l'Assessore al Lavoro Francesca Caporale, il Presidente del Consiglio comunale Leo Marongiu, i consiglieri Angelo Laccisaglia e Gabriele Paolucci.

«Massima e incondizionata solidarietà ai 420 lavoratori della Honeywell che oggi iniziano una battaglia importante non solo per il loro posto di lavoro, ma per tutto il comprensorio Frentano», hanno detto.

Il Sindaco Mario Pupillo è stato a Roma la scorsa settimana per la vertenza al Ministero, a luglio il Consiglio comunale approvò un ordine del giorno per esprimere solidarietà ai lavoratori e garantire il massimo impegno sulla vicenda.

«Oggi», dicono gli esponenti dell’amministrazione comunale, «siamo qui davanti i cancelli dello stabilimento per ribadire la nostra vicinanza ai lavoratori e il sostegno alla loro lotta per salvare questo stabilimento, considerato uno dei migliori al mondo nel suo settore e che ha contribuito in buona parte all'attivo di bilancio dell'azienda. Il diritto al lavoro su cui si fonda la Repubblica va difeso sempre e comunque, non possono esserci mezze misure né prevalenti strategie industriali ispirate unicamente al profitto. Noi ci siamo in questa battaglia, invitiamo tutte le istituzioni sia periferiche che centrali a sostenere i lavoratori affinché 420 famiglie non vengano private di questo sacrosanto diritto».



In ballo c’è la salvezza dello stabilimento produttivo che la casa madre vuole chiudere.

«I francesi», hanno detto le Rsu, «hanno deciso di cancellare tanti anni di storia industriale e noi non permetteremo a coloro che hanno intascato tanti soldi, frutto del nostro lavoro, di chiudere la fabbrica che gli americani considerano la migliore al mondo. In questi anni

abbiamo dato tanto e la Slovacchia non ha il diritto di godere del lavoro svolto ad Atessa. Noi non daremo a nessuno quel che ci appartiene di diritto».



I sindacati con lo sciopero chiedono: «piano di investimenti per i prossimi cinque anni; trasferimento verso Atessa delle linee impiantate in Slovacchia, linee che serviranno per produrre ciò che noi oggi produciamo; piano di rafforzamento dei livelli occupazionali con l’impegno a non procedere da subito verso nuovi licenziamenti».



«Resisteremo giorni, settimane, mesi se sarà necessario, la corporate è avvertita. Da domani sarà avviato un lavoro di solidarietà in tutto il territorio, raccoglieremo fondi per finanziare le nostre lotte, non molleremo, non indietreggeremo un solo millimetro. I francesi non hanno capito con chi hanno a che fare».